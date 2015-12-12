12 Aralık 2015 Sayısal Loto çekilişi yapıldı! İşte sonuçlar...

04, 05, 09, 16, 22, 33



2015-12-129966 bilen kişi sayısı: 1Kişi başına düşen ikramiye: 1.529.404,90 TL5 bilen kişi sayısı: 524Kişi başına düşen ikramiye: 1.229,55 TL4 bilen kişi sayısı: 13695Kişi başına düşen ikramiye: 35,45 TL3 bilen kişi sayısı: 215040Kişi başına düşen ikramiye: 6,35 TLBüyük ikramiye kazanan il/ilçe: İZMİR/BORNOVASayısal Loto Nedir? Kuralları Nelerdir?Sayısal Loto Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunu olarak tanımlanmaktadır.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Çekilişler idarece belirlen gün ve saatte gerçekleştirmektedir.İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler yükümlü kılınmıştır. İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirleniyor. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğruyor.Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmiyor. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekiyor.Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devrediliyor.Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamıyor. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiş durumudur.Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen sayısal loto oyunu 1 Kasım 1997 tarihinden itibaren, halkın huzurunda eğlence programı eşliğinde saat 21.00 - 22.30 arasında gerçekleştirilmeye başlamıştır.(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.