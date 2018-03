12 Aralık 2015 Cumartesi Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı - Soru ve Cevap Anahtarı Medya Gezgini

10 Ekim 2015 Cumartesi Ehliyet sınavı soru ve cevapları ile sonuçları MEB tarafından MTSAS duyuruları bölümünden açıklanacak.Sınavdan hemen sonra öğrencilerin her zaman merak ettiği konular arasında yer alan Ehliyet sınavı soruları ve sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



MEB Ehliyet Sınavı giriş yerleri açıklandı.10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan sınav için sınav giriş belgelerini adaylar MEB Resmi sayfasından öğrenebilecekler. Sınav yerlerinin açıklanmasından sonra adaylar ehliyet sınav yerleri öğrenme ve ehliyet sınav yerleri sorgulama ve Ehliyet Sınav Giriş Belgesi Çıkarma ile ilgili soruları merak ettiler. 10 Ekim Cumartesi sınava giriş belgesi nerden alınacak? Ehliyet sınavına nerede gireceğini merak eden adaylar giriş belgelerini almaya başladılar.

Motorlu taşıtlar sınavı (MTSAS) olarak da bilinen ehliyet sınavı 10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan sınava adaylar, ilk yardım, motor bilgisi ve trafik bilgisi olmak üzere üç farklı alandan çıkacak olan soruları yanıtlayacaklar. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Yeni sistem ile sınava girecek olan adaylar artık sınavda biraz daha fazla ter dökecekler.



EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Ehliyet sınavı 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için heyecanlı bekleyiş başladı.İlk aşama olan yazılı sınavda yeterli puanı alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Sınava giriş belgesi sürücü kursundan alınacak ve sınava giriş yapılacak. Adaylar sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorundalar.

10 EKİM 2015 EHLİYET SINAVI KONULARI

10 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Ehliyet sınavında, Trafk ve Çever bilgisi, İlk yardım bilgisi, araç tekniği olmak üzere üç konu başlığında toplam 50 soru sorulacak. Sınav süresinin 60 dakika olduğu sınavda konularına göre soru adedi ise şöyle;



Trafik ve Çevre Bilgisi: 27

İlk yardım bilgisi :13

Soru Araç Tekniği :10



Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet almaya hak kazanıyor.



2015 YILI EHLİYET SINAVI TAKVİMİ



27 Haziran 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı (MTSAS) için sınav ücretinin bankalara yatırılacağı tarihler; 6 Nisаn-12 Haziran arası.



22 Ağustos 2015 tarihinde gеrçеklеştirilеcеk ehliyet sınavı için sınav ücretinin bаnkаyа yatırılacağı tarihler; 1-21 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.



10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı için adaylar ehliyet sınav ücretini 25 Ağustоs-15 Eylül 2015 tarihleri arasında bankalara yatırılacak.



12 Aralık 2015 tarihinde 2015 yılının en son ehliyet sınavı için ise adaylar ehliyet sınav ücretini 16 Ekim-17 Kasım 2015 tarihleri arasında yatırılacak.



MTSAS SINAV ÜCRETİ

Motorlu taşıtlar sınav ücreti olan MTSAS sınavı 2015 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dahil 60,00 TL olacak. Sınav ücretlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T .C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik naumarası ile yatırılabilecek. MTSAS takviminde belirtilen sınav fiyatı yatırma müddeti içerisinde yatırılması gerekmektedir.

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.



EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLANLAR



Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.



a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.



b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.



c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)



ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.



d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.



e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.



f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.



g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.