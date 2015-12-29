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12 Aralık 2015 Cumartesi Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı - Soru ve Cevap Anahtarı Medya Gezgini

12 Aralık 2015 Cumartesi tarihinde girilen ehliyet sınav sonuçları 22 Aralık 2015 tarihinde açıklanmıştı sizde sorulara ve cevap anahtarlarına haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz, 12 Aralık 2015 Cumartesi Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı - Soru ve Cevap Anahtarı Medya Gezgini

12 Aralık 2015 Cumartesi Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı - Soru ve Cevap Anahtarı Medya Gezgini
 12 Aralık 2015 Cumartesi tarihinde girilen ehliyet sınav sonuçları  22 Aralık 2015 tarihinde açıklanmıştı sizde sorulara ve cevap anahtarlarına haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz, 12 Aralık 2015 Cumartesi Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı - Soru ve Cevap Anahtarı Medya Gezgini

10 Ekim 2015 Cumartesi Ehliyet sınavı soru ve cevapları ile sonuçları MEB tarafından MTSAS duyuruları bölümünden açıklanacak.Sınavdan hemen sonra öğrencilerin her zaman merak ettiği konular arasında yer alan Ehliyet sınavı soruları ve sonuçlarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

MEB Ehliyet Sınavı giriş yerleri açıklandı.10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan sınav için sınav giriş belgelerini adaylar MEB Resmi sayfasından öğrenebilecekler. Sınav yerlerinin açıklanmasından sonra adaylar ehliyet sınav yerleri öğrenme ve ehliyet sınav yerleri sorgulama ve Ehliyet Sınav Giriş Belgesi Çıkarma ile ilgili soruları merak ettiler. 10 Ekim Cumartesi sınava giriş belgesi nerden alınacak? Ehliyet sınavına nerede gireceğini merak eden adaylar giriş belgelerini almaya başladılar. 

Motorlu taşıtlar sınavı (MTSAS) olarak da bilinen ehliyet sınavı 10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan sınava adaylar, ilk yardım, motor bilgisi ve trafik bilgisi olmak üzere üç farklı alandan çıkacak olan soruları yanıtlayacaklar. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Yeni sistem ile sınava girecek olan adaylar artık sınavda biraz daha fazla ter dökecekler.

EHLİYET SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavı 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için heyecanlı bekleyiş başladı.İlk aşama olan yazılı sınavda yeterli puanı alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Sınava giriş belgesi sürücü kursundan alınacak ve sınava giriş yapılacak. Adaylar sınava girerken yanlarında sınav giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorundalar.

10 EKİM 2015 EHLİYET SINAVI KONULARI

10 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Ehliyet sınavında, Trafk ve Çever bilgisi, İlk yardım bilgisi, araç tekniği olmak üzere üç konu başlığında toplam 50 soru sorulacak. Sınav süresinin 60 dakika olduğu sınavda konularına göre soru adedi ise şöyle;

Trafik ve Çevre Bilgisi: 27
İlk yardım bilgisi :13
Soru Araç Tekniği :10

Sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar ehliyet almaya hak kazanıyor.

Ehliyet Sınav Soru ve Cevap Anahtarı İÇin Tıklayınız

2015 YILI EHLİYET SINAVI TAKVİMİ

27 Haziran 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı (MTSAS) için sınav ücretinin bankalara yatırılacağı tarihler; 6 Nisаn-12 Haziran arası.

22 Ağustos 2015 tarihinde gеrçеklеştirilеcеk ehliyet sınavı için sınav ücretinin bаnkаyа yatırılacağı tarihler; 1-21 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak.

10 Ekim 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavı için adaylar ehliyet sınav ücretini 25 Ağustоs-15 Eylül 2015 tarihleri arasında bankalara yatırılacak.

12 Aralık 2015 tarihinde 2015 yılının en son ehliyet sınavı için ise adaylar ehliyet sınav ücretini 16 Ekim-17 Kasım 2015 tarihleri arasında yatırılacak.

MTSAS SINAV ÜCRETİ

Motorlu taşıtlar sınav ücreti olan MTSAS sınavı 2015 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dahil 60,00 TL olacak. Sınav ücretlerini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T .C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik naumarası ile yatırılabilecek. MTSAS takviminde belirtilen sınav fiyatı yatırma müddeti içerisinde yatırılması gerekmektedir.

EHLİYET SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların konulara göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, sınavda verilen yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan üzerinden hesaplama yapılır. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılır. Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ OLANLAR

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.

e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Ehliyet Sınav Soruları Cevapları Yayınlandı 10 Ekim 2015 Cumartesi - Ehliyet Sınav Soru ve Cevap Anahtarı İÇin Tıklayınız - Ehliyet Sınav Soruları Ve Cevapları


SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Ekim 2015 tarihindeki ehliyet sınavının sonuçları 20 Ekim 2015 tarihinde açıklanacak.

12 Aralık 2015 tarihinde yapılacak ehliyet sınavının sonuçları 22 Aralık 2015 tarihinde ilan edilecek.
Yeni yönetmeliğe göre sürücü adayının tek seferde park etmesi, aracı sınav esnasında hiç stop ettirmemesi, yokuşlarda el freni kullanmadan kaldırması gerekiyor. 

Sürücü Kursları ve eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, direksiyon sınavında başarısız olunmasında en büyük etkenler arasında yer alan bu hatalarda adaya ikinci bir hak verilmesi için teklif hazırladıklarını söyledi. 

Yılmaz, adayların aşırı heyecan nedeniyle sınav esnasında araç kullanma becerilerinde aksaklıklar olabileceğini vurgulayarak, "Deneyimli bir şoför bile zaman zaman tek seferde park edemez, kullandığı aracı stop ettirebilir ya da el freni kullanmadan yokuşlarda kalkamaz. Sürücü adaylarının bu becerilerden tek seferde, hata yapmayacakları bir sınava tabi tutulması çok sayıda adayın direksiyon sınavından kalmasına neden oluyor" diye konuştu. 

Sürücü adayının akıcı trafikte araç kullanma becerisi, şerit ihlali yapmaması, yaya haklarına uyması, trafik ışıklarına dikkat etmesi gibi unsurların çok daha önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: 

"Adaya yokuşta durup kalkma becerisini isterse el freni yardımıyla yapması, tek seferde park edememesi ya da aracı stop ettirmesi halinde adaya bir hak daha tanınması yönündeki tekliflerimizi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne sunduk. Genel Müdürlük, sınavlarda yaşanan bu tür aksaklıklara çok karşı duyarlı ve bizden gelen önerileri dikkate alıyor. Bu aksaklığın giderilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." 

MTSAS ELEKTRONİK SINAV

Ankara'dan sonra pilot il seçilen Eskişehir'de de Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Teorik Sınavları (MTSAS) artık elektronik ortamda yapılması, ehliyet alacak vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

3 yıldır Ankara'da uygulamaya konulan elektronik ortamda sınav Eskişehir'de de yapılmaya başlandı. Ehliyet alacak olan vatandaşlar artık yazılı sınav için aylarca beklemek zorunda kalmayacak. Sürücü adayları gitmiş oldukları kurslarda, elektronik ortamda sınava girme talebinde bulunarak kısa sürede sınava girebilecek. Diğer yandan elektronik ortamda sınava giren adaylar, sınav sonrasında sonuçlarını anında öğrenebilecek. Pilot il seçilen Eskişehir'de projenin başarılı olması sonrasında da diğer illerde de uygulamaya konulacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir İl Milli eğitim Müdürü Necmi Özen, uygulamanın Ankara'dan sonra ilk kez Eskişehir'de uygulandığına dikkat çekti. Uygulamanın 3 yıldır Ankara'da uygulandığını ifade eden Özen, "Bakanlığımız tarafından sürücü adaylarına uygulanan yazılı sınavlar elektronik ortamda uygulanmaya başlandı. 

Normalde iki yılda bir yapılan sınavlar, sürücü kurslarının teorik bilgilendirmelerinden hemen sonra, adaylar kurslara yaptıkları müracaatlarla ilk olarak elektronik ortamdaki sınava alınıyor. 3 yıldır Ankara'da uygulanan bu sınav, ilk kez farklı bir şehirde uygulanıyor. Eskişehir'deki başarısına göre de diğer illerde uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. İlk sınavdan sonra sınavın rahatlığını ve kısa sürede sonuca ulaştıklarını adaylarımız görecek.

Bu sınavlar yaygınlaşacak. Haftada birkaç kez bu sınavı tekrarlayacağız diye düşünüyoruz. Bu uygulamanın geçtiğimiz hafta ilk kez denemesini yaptık. Biz bütün adayların bu sınavdan yararlanmalarını, teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı özelliğinden istifade etmelerini bekliyoruz. Sürücü belgesi almak için, sürücü kurslarına müracaat eden vatandaşlarımız, teorik dersleri aldıktan sonra aynı kursa elektronik sınava girmek için müracaat etmeleri halinde ilk yapılacak sınava alınacaklar.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilgi İşlem Merkezi'nde depolanmış olan sorulardan kendilerine yansıtılan sorulara cevap verecekler. Sınavın bitiminde de sonuçlarını alarak salondan ayrılabilecekler. Sınavda 50 soru yöneltiliyor. Bu 50 soru için ise adaylara 45 dakika süre veriliyor. Adaylarımızın bu sınavlara ilgi göstermelerini bekliyorum." dedi.
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