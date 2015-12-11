10 aralık Süper Loto Sonuçları Çekildi - 10.12.2015 Süper Loto kazandıran numaraları açıklandı

10 Aralık 2015 Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 72 kişi 4 bin 800 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 153 kişi 89 lira 80'er kuruş, 3 bilen 86 bin 929 kişi 7 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

10 Aralık 2015 Süper Loto çekiliş sonucu: 11, 12, 17, 37, 47 ve 52

Hasılattan kamuya KDV olarak 981 bin 277 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 548 bin 478 lira 38 kuruş aktarıldı.

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.