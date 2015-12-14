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1 Astsubay Yaralandı PKK Operasyonu Tunceli'de Devam Ediyor

Tunceli ilinin Aliboğazı Vadisi mevkinde giriş yaptıkları belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi, güvenlik güçlerince çıkan çatışmada bir Astsubay kolundan yaralandı

1 Astsubay Yaralandı PKK Operasyonu Tunceli'de Devam Ediyor
 Tunceli ilinin Aliboğazı Vadisi mevkinde giriş yaptıkları belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi, güvenlik güçlerince çıkan çatışmada bir Astsubay kolundan yaralandı
Tunceli'de PKK'ya operasyon: 1 astsubay yaralı

TUNCELİ'nin Aliboğazı Vadisi'nde kış üstlenmesine girdiği tespit edilen bir grup teröriste yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda çıkan çatışmada 1 astsubay kolundan yaralandı.

Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazi Vadisi'nden güvenlik güçleri, bir grup PKK ve TKP/ML- TİKKO mensubu teröristin kış üstlenmesine girdiğini belirledi. Bölgeye Hozat İlçesi'nde bulunan 51'inci Motorlu Piyade Komutanlığı ile Jandarma Özel Harekat timleri tarafından ortaklaşa hava destekli operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde helikopterlerle Bozan mevkiine indirilen askerlere teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay kolundan yaralandı. Yaralı astsubay helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında yer yer çatışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyonların Aliboğazı Vadisi'nin Bozan ve Mahsumpak mevkilerinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu arada bölgede güvenlik güçleri askerin geçiş yollarına tuzaklanan 3 ayrı patlayıcıyı bularak imha etti. Operasyonda örgütlere ait çok sayıda sığınağın da ele geçirildiği belirtildi.
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