09 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Canlı Yayın İzle - Kısmetse Olurda Kim Elendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programında bu hafta kimler eleneceği merak edilirken, beklenen açıklama geldi. Cumartesi akşamı ekrana gelen “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde bu hafta hem bayanlardan hem de erkeklerden bir Yarışmacı eve veda etti.



Ekranların sevilen yarışm aprogramı Kısmetse Olur'da bu hafta yapılan oylamaya göre Fatma'nın elenmesiyle birlikte Serhan'da yarışmadan çekildi. Kısmetse Olur'da bu haftaki elenen iki isim Fatma ve Serhan oldu.

Yapımını Production House’un üstlendiği, sunuculuğunu ünlü sunucu Seda Akgül’ün yaptığı Kısmetse Olur programı son bölümü ile kaldığı yerden devam etti.Haftanın Finali bölümünde bayan yarışmacıların belirlediği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirlediği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda etmiş oldu.



Kısmetse Olur'un 8 Ocak 2016 Cuma günü yayınlanan bölümünde koruma altına alınan gelin ve damat adayları belli oldu. Kısmetse Olur programında bu hafta SMS oylaması sonucu kızlardan Cansel, erkeklerden Eser koruma altına alınmıştı.



Gelin ve damat adayları, bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak.



Muhteşem Bir Düğün, Harika Bir Ev



Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlilik yolunu seçen çiftimiz, muhteşem bir düğünün dışında harika bir ev, yurt dışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI (Gelin ve Damat Adayları)

Kısmetse Olur Gelin Adayları





Fatma Nisan Kala: 23 yaşında Üniversite öğrencisi olan Fatma Nisan, Diyarbakırlı. İstanbul’da yaşayan yarışmacının göz rengi Kahverengi. Burcu Koç olan Fatma’nın boyu 1,67 cm, kilosu ise 49 kg.

Nur Erkoç: Üniversite öğrencisi olan Nur, 23 yaşında. ivent Organizasyonu olarak hayatını sürdüren yarışmacının göz rengi Açık Kahverengi, burcu Balık, boyu 1.70 cm, kilosu ise 49 kg.

Burçak İmre: 33 yaşında olan Burçak, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İzmirli olan yarışmacı özel bir şirkette Genel Müdürlük yapıyor ve İstanbul’da yaşıyor. Burcu Kova olan Burçak’ın göz rengi Lens Gri, boyu 1,67 cm, kilosu ise 53 kg.

Cansel Çördük: 20 yaşında Antalyalı olan ancak İstanbul’da yaşayan Cansel, Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi. Göz rengi Kahverengi olan yarışmacı Terazi burcu. Boyu 1,75 cm, kilosu ise 57 kg.

Mehtap Taşkıran: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Muhasebe mezunu olan 30 yaşındaki Mehtap’ın mesleği Muhasebecilik. Aslen Yozgatlı olan yarışmacı İstanbul’da yaşıyor. Burcu Boğa ve göz rengi Yeşil. Mehtap’ın boyu 1,71 cm, kilosu ise 57 kg.

Melis Buse Betyakan: 23 yaşındaki Melis, Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık mezunu. Eğitiminden dolayı hayatına İç Mimar olarak devam eden yarışmacı aslen Sivaslı ancak İstanbul’da yaşıyor. Melis’in göz rengi Açık Kahve, burcu ise Balık. Boyu 1,74 cm, kilosu 54 kg.

Daniela Grajdeanu: 23 yaşında Romanyalı olan Daniela, Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun ve İstanbul’da yaşıyor. Pilates eğitmeni olarak yaşamına devam eden yarışmacının göz rengi Kahverengi, burcu Akrep, boyu 1,70 cm, kilosu ise 54 kg.

Kısmetse Olur Damat Adayları:





Gürkan Demirci: 33 yaşında, Profesyonel Futbolcu olan Gürkan İstanbul’da yaşıyor. Açık Kahve göz rengine sahip olan yarışmacının burcu Balık, boyu 1,91 cm, kilosu 90 kg.

Adnan Kızıltaş: 23 yaşında aslen Karslı olan Adnan, hayatını Tercümanlık yaparak sürdürüyor. Göz rengi Kahverengi olan yarışmacının burcu Başak, boyu 1,90 cm, kilosu ise 86 kg.

Eser West: 25 yaşında İngilizce öğretmeni olan Eser, ABD’nin eyaleti olan New York’ta doğmuş. İstanbul’da yaşayan yarışmacının göz rengi Kahverengi burcu ise Kova. Boyu 1,88 cm, kilosu 88 kg.

Tankut Denker: Marmara Üniversite Turizm ve Otelcilik mezunu olan Tankut, 43 yaşında ve hayatına Profesyonel Masaj Terapisti olarak devam ediyor. Aslen İstanbullu olan yarışmacı ABD - San Francisco’da yaşıyor. Tankut’un burcu Boğa, göz rengi ise Kahverengi. Boyu 1,79 cm ve kilosu 83 kg.

Serhan Çeliker: Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan 26 yaşındaki Serhan, Tekstil firması sahibi. Aslen Adanalı olan yarışmacı İstanbul’da yaşıyor. Göz rengi Koyu Kahve. Burcu Yengeç, boyu 1,88 cm, kilosu ise 78 kg.

Murat Özbakan: 45 yaşında İstanbullu olan ve İstanbul’da yaşayan Murat, Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Tekstil sektöründe yönetici olan Murat’ın göz rengi Açık Kahve, burcu ise Balık. Boyu 1,84 cm, kilosu 80 kg.

Erdem Dalfidan: Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan, hayatını İşletmeci olarak sürdüren Erdem, 27 yaşında ve Bursa’da yaşıyor. Yarışmacının göz rengi Kahverengi, burcu Balık, boyu 1,86 cm, kilosu ise 80 kg.

Hafta içi her gün 12:45’te yeni bölümleri ile ekrana gelen ‘’Kısmetse Olur’’da 8 kız ve 8 erkek yarışmacı arasından yapılan eşleştirme ile izleyenler, gönüllerindeki favori çifte, baş başa görüşme şansı sunabiliyorlar.

Evlilik yolunda gelin ve damat adaylarının yarıştığı Kısmetse Olur’da aradığı aşkı bulan ve evlenmeye karar veren çift, muhteşem bir düğünün yanında harika bir ev, yurtdışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar.

9 Ocak 2016 Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda edecek.

Kısmetse Olur Haftanın Finali bu akşam saat 23:30’da Kanal D canlı yayın kuşağında ekranlara gelecek.