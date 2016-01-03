05 Ocak 2016 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak Salı günü



Şile'de 08.00 ile 17.00 arasında, Ahmetli, Erenler, Korucu ve Satmazlı Mahallesi'ne,



Sancaktepe'de 09.00 ile 17.00 arasında Meclis Mahallesi, Yalı, Ziyade, Yunus, Asi, Cemal Gürsel, Yeni, Uyar, Yavuz, Yeşim, Özben, Emre, Cemal Gürsel, Leman ve Uğur sokaklara elektrik verilemeyecek.



Kadıköy'de 15.00 ile 18.00 arasında Koşuyolu Mahallesi, Mehmet Akfan Sokak, 09.00 ile 15.00 arasında Koşuyolu Mahallesi, İmar Limited ve Özden sokaklar elektrik alamayacak.