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03 Mart Perşembe Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle

Kısmetse olur evlenme programın da bir birinden güzel gelin adaylarının dan yakışıklı damatlar arasında olan aşkları ve kavgaları ile izliyicileri her gün ekrana kitlemeye devam ediyor, 03 Mart Perşembe Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzleme bilgilerini haberimiz detayından rahatlıkla ulaşabilirisniz..

03 Mart Perşembe Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle

 Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlanan sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur'da bugün şok üstüne şok yaşanacak. Kısmetse Olur'un aşıkları Ceyda ve Adnan'ın babaları bugün eve geliyorlar. Geçtiğimiz gün haftanın finalinde ayrılan çiftin aileleri devreye giriyor.

Ceyda'nın babası eve gelir gelmez “Bugün fırça var söz var, kime fırça atacağım bakalım.” diyor. Baba Ünal bey sözlerine, “Bayağı sorunları varmış Ceyda'nın kim üzdü bakalım onu öğrenmeye geldim.” diyerek devam ediyor.

Adnan ve Ceyda, Ceyda'nın eski erkek arkadaşı ile konuşması yüzünden ayrılmışlardı. Ceyda'nn babası bundan haberi olduğunu söylese de, Adnan, “Benim haberim yok işte amcam, evlenecek insan benim onunla.” diyor. Adnan'ın babası da “Hiç hoş değil, sanki aileye hakaret edecek hareketler. Yarın bu evlenecek sırrını hemen pat diye söylerse, bu da şimdi güvensizlik oldu.” diyor. Ayrılan çift Ceyda ve Adnan'ın arası, ailelerin araya girmesi ile düzelecek mi? Yoksa, ilişki daha kötüye mi gidecek?

Semih'e yakınlaşmaya çalışan Melis, Nur'a “Semih senin kocan değili baban değil, hiçbir şeyin değil…” diye çıkışıyor. Nur'da “Olabilir, ben Semih'i seviyorum nokta.” diyor ve Melis'e çıkışıyor. Semih yaşananlara karşılık “Biz artık Nur'la arkadaşız, aramızda hiçbir şekilde bir şey olmaz.” diyor. Bakalım üçlü arasında neler yaşanacak?

Emre ve Hazal arasından aşk kokuları yükselmeye başlıyor. Emre sonunda Hazal'a “Hazal ben sana gerçekten aşık oldum ya…” diyor. Emre'nin bu sözleri karşısında Hazal, mutluluktan uçuyor. Gerginlikler yaşanan evde aşkın da eksik olmaması gerilimin yumuşamasını sağlıyor. Emre ve Hazal'ın aşkı evliliğe gidecek mi? Tüm soruların ve merak ettiklerimizin cevabını Kısmetse Olur'un bugün yayınlanacak olan bölümünde öğreneceğiz.
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Kısmetse Olur
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