02 Ocak 2016 Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

Kısmetse Olur'da herkesi şok eden haftanın finali Cumartesi günü ekrana geldi. Yapımını Production House’un üstlendiği, sunuculuğunu ünlü sunucu Seda Akgül’ün yaptığı “Kısmetse Olur” adlı yarışma programı yine kaldığı yerden devam etti. Ekranların sevilen programı Kısmetse Olur'da bu haftaki elenen isimler açıklandı. Yeni gelen yarışmacılar ise seyirciyi çok şaşırttı.





Gelin ve damat adayları, bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak. Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlilik yolunu seçen çiftimiz, muhteşem bir düğünün dışında harika bir ev, yurt dışında balayı tatili ve takı setlerinin sahibi olacaklar. Peki Kısmetse Olur 13. hafta finalinde kim elendi? İşte o ayrıntılar...

Haftanın kazananı erkekler evinden Emre oldu. 10 bin liralık ödülün sahibi olan Emre, erkekler evini de koruma altına aldı. Emre'nin ödülü alması sonrası Kısmetse Olur'a veda eden isim Duygu oldu.

Kısmetse Olur'da elenen isim Duygu isminin son ikiye kalması sonrası gözyaşlarına boğuldu.





KISMETSE OLUR YENİ ÇİFT CEYDA VE ADNAN KİM?

Kısmetse Olur'da büyük sürpriz. Kısmetse Olur'da yarışan çift sayısı 8'e yükseliyor. Kısmetse Olur'da gelecek haftadan itibaren 8 gelin adayı, 8 damat adayı yarışacak. Kısmetse Olur'a gelen çift ise Adnan ve Ceyda oldu.

KISMETSE OLUR YILBAŞINI SONER SARIKABADAYI İLE KUTLADI

Soner Sarıkabadayı’nın eve gelmesiyle gelin ve damat adayları gözlerine inanamadı. Ünlü şarkıcı programı yakından takip ettiğini, evdeki iletişimi ve yaşananları izleyerek kendini de beslediğini dile getirdi.

Keyifli sohbetin ardından Sarıkabadayı’nın şarkıları eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Yeni yıl pastasını gelin ve damat adayları ile kesen Soner Sarıkadayı, yeni yıl dileği olarak da “ Biz gönlümüzden geçirelim kısmetse olur” dedi.