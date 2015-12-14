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007 Spectre - 007 James bond 2015 Fragmanı Film izle
007 James Bond Sersinin 2015 yılı gösrerime giren Spectre de heyecan aksiyon macera aşk tam hızıyla devam ediyor, yönetmenliğini Sam Mendes'in üstlendiği film 148 dakika izleyiciyi aksiyona doyuruyor, 007 Spectre - 007 James bond 2015 Fragmanı Film izle haberimizin detayında konusuna ve detaylı acıklamasına ulaşabilirsiniz
14 Aralık 2015 Pazartesi 12:29
007 James Bond Sersinin 2015 yılı gösrerime giren Spectre de heyecan aksiyon macera aşk tam hızıyla devam ediyor, yönetmenliğini Sam Mendes'in üstlendiği film 148 dakika izleyiciyi aksiyona doyuruyor, 007 Spectre - 007 James bond 2015 Fragmanı Film izle haberimizin detayında konusuna ve detaylı acıklamasına ulaşabilirsiniz
007 James Bond karakterini yine Daniel Craig üstlenirken, bu filmde kendisine ödüllü Fransız oyuncu Léa Seydoux 'un (Madeleine Swann) yanı sıra yeni isimler olan İrlandalı aktör Andrew Scott, Dave Bautista, Monica Bellucci ve Christoph Waltz (Oberhauser) yer alıyor. Skyfall'da yer alıp da bu filmde de seyredeceğimiz oyuncular ise Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw ve Rory Kinnear. Yönetmenliğini yine Sam Mendes'in üstlendiği filmin senaryosu ise John Logan'a emanet.
Geçmişten gelen şifreli bir mesaj James Bond’u Mexico City’ye ve sonunda, kötü şöhretli bir suçlunun, yasaklı dulu, güzel Lucia Sciarra ile tanışacağı Roma’ya sürükler. Bond, sızdığı gizli bir toplantı sonucunda, Spectre olarak bilinen tekinsiz bir örgütün varlığını ortaya çıkartır. Bond, Spectre’nin ağını ortaya dökebilecek ipuçlarına ulaşmak için, eski düşmanı Mr White’ın kızı, Madeleine Swann’ı aramaktadır. Moneypenny ve Q’dan kıza ulaşmak için gizlice kendisine yardım etmelerini ister. Bond, Spectre'ye yaklaştıkça, ulaşmaya çalıştığı Christoph Waltz tarafından canlandırılan düşmanı ile kendisi arasında, kan dondurucu bir bağ olduğunu öğrenecektir.
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