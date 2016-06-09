Gerdek gecesi namazı ve duası var mı? İşte cevabı...

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Gerdek gecesi namazı ve duası var mı? İşte cevabı...

İşte Ahmet Karataş hocanın "Gerdek gecesi namazı ve duası var mı?" sorusuna cevabı: Allâh Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde zifaf gecesine has bir namaz veya dua yaptığına yada tavsiye ettiğine dair herhangi bir rivayete rastlamıyoruz. Ancak, Abdullah ibn-i Mesud, Ebu Zerr ve Huzeyfe İbnü'l Yeman radıyallahu anhum gibi önde gelen sahabiler zifaf gecesinde bir namazın kılınmasını ve arkasından da bir dua edilmesini tavsiye etmektedirler.

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