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ZTK Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

ZTK Ziraar Türkiye Kupası Beşiktaş evinde Torku Konyaspor ile karşılaşacak kupanın ilk mücadeleleri 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak ve ikinci mücadeleler ise 1-2-3 Mart'da düzenlenecek

ZTK Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Torku Konyaspor Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta?

 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beykoz Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine son 8'e kalan takımların temsilcileri katıldı. Çeyrek ve yarı final maçları çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 

İŞTE EŞLEŞMELER:

ÇEYREK FİNAL:
Amedspor-Fenerbahçe
Galatasaray-Akhisar Belediyespor
Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir  

YARI FİNAL:
Beşiktaş-Çaykur Rizespor / Amedspor-Fenerbahçe
Akhisar-Galatasaray / Başakşehir-Rizespor

ÇEYREK VE YARI FİNALDE ÇİFT MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda seri başı takım uygulamasına göre yapılacak kura çekiminde çeyrek finalde eşleşen ekipler, çift maçlı eleme usulüne göre karşılaşacak. İlk maçlar 9-10-11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Rövanş maçları ise 1-2-3 Mart tarihlerinde oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları da çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında, yine çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek ve yarı final maçlarında takımların attıkları goller eşit ise deplasmanda daha fazla gol atan takım tur biletini alacak.

"BU YIL DA KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"
Kuraları değerlendiren Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün: "Galatasaray kupayı en çok kazanan takımı. Son 2 yıldır alıyoruz. Bu sene de kupayı almak istiyoruz" diye konuştu.
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BeşiktaşTorku KonyasporZTKZiraar Türkiye Kupası
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