ZTK Heyecanı 3. Hafta Maçları 9 Ocakta Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Ocak'ta, 4. hafta müsabakaları ise 12,13 ve 14 Ocak'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. ve 4. haftanın maç programı şöyle:

3. hafta:

9 Ocak Cumartesi:

12.00 Nazilli Belediyespor-Gaziantepspor (Nazilli İlçe)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Kayserispor (Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk)

14.00 İnegöl Belediyespor-Torku Konyaspor (İnegöl İlçe)

15.00 Akhisar Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Manisa 19 Mayıs)

17.00 Bucaspor-Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

18.45 Galatasaray-Karşıyaka (Türk Telekom Arena)

20.45 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker)

10 Ocak Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Medipol Başakşehir-Bandırmaspor (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aydınspor 1923 (Yeni Rize Şehir)

18.30 1461 Trabzon-Beşiktaş (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Stadı açıklanmadı)

20.45 Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

11 Ocak Pazartesi:

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP Arena)

19.30 Antalyaspor-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

4. hafta

12 Ocak Salı:

12.00 Kastamonuspor 1966-Akhisar Belediyespor (Gazi Stadı)

13.45 Kayserispor-Etimesgut Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15.30 Torku Konyaspor-İnegölspor (Büyükşehir Torku Arena)

17.00 Gaziantepspor-Nazilli Belediyespor (Kamil Ocak)

19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)

20.45 Karşıyaka-Galatasaray (İzmir Atatürk)

13 Ocak Çarşamba:

12.00 Aydınspor 1923-Çaykur Rizespor (Adnan Menderes)

14.00 Bandırmaspor-Medipol Başakşehir (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

18.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker)

20.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)

14 Ocak Perşembe:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)

14.00 Tuzlaspor-Antalyaspor (Tuzla Belediye)

16.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

18.30 Eskişehirspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Eskişehir Atatürk)

20.30 Beşiktaş-1461 Trabzon (Atatürk Olimpiyat)