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Zorlu maç öncesi Bursaspor'a güzel haber!

Fеnеrbаhçе ile kаrşılаşаcаk Bursаspоr'da sаkаtlığı bulunаn Serdar Aziz ve Emre Taşdemir, antrenmanın bir bölümündе tаkımlа birliktе çаlıştı

Zorlu maç öncesi Bursaspor'a güzel haber!

 Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Timsah Arena Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ile devam etti. Basına 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

SERDAR VE EMRE TAKIMLA ÇALIŞTI

Bursaspor’da, Medipol Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Serdar Aziz ve Emre Taşdemir, bugün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren iki oyuncunun da Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

HAMZAOĞLU’NDAN SAVUNMA UYARISI

Süper Lig’in geride kalan 21 haftasında kalesinde 36 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alan Bursaspor’da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, oyuncularına savunma konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

TİMSAH KAPILARINI KAPATIYOR

Öte yandan hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesi Hamza Hamzaoğlu, maç gününe kadar yapılacak idmanları basına kapattı. Taktik ağırlıklı çalışmalar yapacağı öğrenilen Bursaspor’da deneyimli teknik adamın ayrıca, öğrencilerine medyaya demeç vermemeleri yönünde uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Antrenman öncesi tesislere gelen minik taraftarlar, kaptan Serdar Aziz’e çiçek verirken, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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