Zorlanacağı düşünülen Manchester United sürprize izin vermedi!

UEFA Avrupa Ligi 2. Tur mücadelesinde ilk maçı deplasmanda Midtjylland'a 2-1 kaybeden Manchester United, rövanş maçında rakibini 5-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
Old Trafford'ta oynanan karşılaşmada İngiliz ekip Manchester United, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 5-1 mağlup etti.
MIDTJYKLLAND ÖNE GEÇTİ AMA...
Maçta, konuk ekipten Pione Sisto, 27. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Nikolay Bodurov'un kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıda İngiliz ekibin 18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Marcus Rashford 64 ve 75. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ander Herrera 88. dakikada kaydettiği golle iyice rahatlayan Kırmızı Şeytanlar, 90. dakikada Memphis Depay'ın ayağından bulduğu 5. golle skoru tayin etti: 5-1.
Bu sonucun ardından MANU, ilk maçta bir gol farkla kaybettiği maçı 4 gol farkla kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı.