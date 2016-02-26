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Zorlanacağı düşünülen Manchester United sürprize izin vermedi!

Avrupа Ligi'ndе оynаnаn mаçtа Mаnchеstеr Unitеd, dеplаsmаndа 2-1 kаybеttiği Midtyllаnd'ı 5-1 mağlup еdеrеk sоn 16'yа kаldı

Zorlanacağı düşünülen Manchester United sürprize izin vermedi!

 UEFA Avrupa Ligi 2. Tur mücadelesinde ilk maçı deplasmanda Midtjylland'a 2-1 kaybeden Manchester United, rövanş maçında rakibini 5-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Old Trafford'ta oynanan karşılaşmada İngiliz ekip Manchester United, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 5-1 mağlup etti.

MIDTJYKLLAND ÖNE GEÇTİ AMA...

Maçta, konuk ekipten Pione Sisto, 27. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Nikolay Bodurov'un kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci yarıda İngiliz ekibin 18 yaşındaki genç forvet oyuncusu Marcus Rashford 64 ve 75. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Ander Herrera 88. dakikada kaydettiği golle iyice rahatlayan Kırmızı Şeytanlar, 90. dakikada Memphis Depay'ın ayağından bulduğu 5. golle skoru tayin etti: 5-1.

Bu sonucun ardından MANU, ilk maçta bir gol farkla kaybettiği maçı 4 gol farkla kazanarak son 16 turuna kalmayı başardı.
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