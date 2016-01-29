Zor günler geçiren Karşıyaka Henri Bienvenu'nun peşinde

Futbolseverlerin Fenerbahçe'den hatırladığı Kamerunlu golcüye teklif götüren yönetim rakamda anlaşma sağlarken, peşinatta sorun yaşandı. Futbol Şube Yöneticisi Korhan Yetiş, Fransa 1'inci Lig takımlarından Troyes'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyla menajerleri kanalıyla görüştüklerini belirterek, "Bienvenu paranın büyük bölümünü peşin istiyor. Anlaşırsak imzaya çağıracağız. Paramızı kaleci, 10 numara ve forvet transferi için dikkatli kullanmalıyız" dedi.

2010-11'de İsviçre'nin Young Boys takımında 47 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Henri Bienvenu, 2011-12 ve 2012-13'te Fenerbahçe'de forma giydi. 2013-14 sezonunu Eskişehirspor'da geçiren tecrübeli forvet, geçen sezon Troyes ile Fransa 2'nci Ligi'nde şampiyonluk yaşayıp 5 gol attı. Bienvenu bu sezon 6 lig, 1 kupa maçına çıkarken gol atmayı başaramadı. Eskişehirspor'dan kiralanan Kaleci Özkan Karabulut'un lisansını çıkarmak için harekete geçen yöneticiler Makedon Kire Markoski'den vazgeçerken, kulüp bulamaması halinde pazartesi günü Barış Memiş'le yeniden görüşme kararı aldı.



FUTBOL SEVİNDİRDİ



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Akhisar Belediyespor'a 2-0 yenilerek elenen Karşıyaka'da mağlubiyete rağmen sergilenen futbol yönetimin yüzünü güldürdü. Sahaya ara transferde alınan 14 isimden 10'unu süren Karşıyaka, Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı. Ara transferin son bulacağı pazartesi akşamına kadar kadroyu şekillendirmeyi hedefleyen Karşıyaka, 7 Şubat'taki Samsunspor deplasmanına Antalya'da hazırlanacak. Akhisar Belediyespor maçından sonra 2 gün izne çıkan Karşıyaka, pazar günü Antalya'ya geçerek kampa girecek.