Zor bir görev alan İbrahim Üzülmez'den itiraflar

Beşiktaş'ta futbol oynadığı döneminde "Deli İbrahim" olarak anılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kırmızı-siyahlı ekipte görev almasına ilişkin, "Bu ortamda Gençlerbirliği takımına gelmek delilik. Kabul etmek gerek, zor bir görev ama benim karakterimde de zorlukların üstesinden gelmek var" dedi.

Üzülmez, yaptığı açıklamada, yeni takımındaki ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle döndüklerini anımsatarak, "Bu deplasmanda kaybedebilirdim ve çok eleştiri de alabilirdim. Eleştirenler de oluyor onları da biliyoruz. 11 sene kaptanlık yaptık. Neyin ne olduğunu biliyorum. Zorlukların üstesinden gelmek benim için çok önemlidir. Onu yapmaya çalışıyorum, bu zorluğun da üstesinden geleceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.

Göreve başladığında kırmızı-siyahlı ekibin, son 8 haftada kazanamamış, deplasman galibiyeti olmayan ve sadece 1 gol atabilmiş bir takım olduğunu dile getiren Üzülmez, "Oyuncu grubuyla yaptığımız ilk toplantıda 'başarmak istiyorsak inanmamız ve birbirimize güvenmemiz lazım' dedik" ifadesini kullandı.

"Aşağısı ateş hattı"

Gençlerbirliği'nin, sezonun ilk yarısında 75. dakikalardan sonra goller yediğini, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise 75. dakikadan sonra çok sayıda gol pozisyonuna girdiğini dile getiren Üzülmez, şunları söyledi:

"Sadece bir maç kazandık. Aşağısı ateş hattı. Ateş hattından çıkmak istiyoruz. Bunun için de bir bütün olmamız lazım. Bütünlüğü sağladığımızda Gençlerbirliği de bu durumdan kurtulacaktır. Eksiklerimiz var ama bu süre içinde de yol katettiğimizi, takıma bir enerji verdiğimizi düşünüyorum. Daha da yapmamız gereken çok şey var. Durursak paçamızdan aşağıya çekmek isteyen takımlar olacak. Rize deplasmanından bu sonucu almak kolay değil. Trabzonspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir sıkıntılar yaşadı. Biz alnımızın akıyla çıktık."

Sezonun 19. haftasında Ankara'da Antalyaspor ile çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan İbrahim Üzülmez, "Futbolda derler ya 6 puanlık maç, bu karşılaşma bizim için öyle, 21 puanlı Antalyaspor, 16 puanlı biz. Alt sıralardan kurtulup üste yaklaşmak istiyorsak içeride oynayacağımız maçlar çok önemli. Deplasmanlarda puanlar almalı, evimizde de kaybetmeyen bir takım olmalıyız" diye konuştu.

Maç kaybedilebileceğini ancak profesyonel hayatta "teslim olma" kavramına yer olmadığını anlatan Üzülmez, "Sonu kadar mücadele eden bir takım olmalıyız. Formayı sonuna kadar terletirsek sıkıntı da kalkar. Yapacak çok işimiz, kazanacak çok maç var"değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş ligin üstünde"

İbrahim Üzülmez, uzun yıllar kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğunu savundu.

Siyah-beyazlı ekibe dair, "Kaliteli bir takım, kaliteli oyuncuları. Şenol Güneş gibi deneyimli bir teknik direktörleri var, kaliteli bir futbol oynuyorlar" yorumunu yapan İbrahim Üzülmez, şöyle devam etti:

"İlk yarı istediklerini yaptılar. Düşündüklerini sahaya yansıttılar, iyi bir futbol ortaya koydular ve zirvedeler. Beşiktaş'ın, kenetlendiği takdirde bu ligin biraz üstünde olduğunu düşünüyorum. Kazanılmış bir şey yok. Şampiyonluk kelimesi çok zor bir kelimedir. Kimse sizi güller dökerek şampiyonluğa göndermez. Dikenli yollar da olacaktır. Beşiktaş ikinci yarıda zor maçlar oynayacak. Futbolcu kalitesi ve oynadığı futbola bakınca şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görüyorum."

Üzülmez, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapma hayalinin olup olmadığı sorusunu, "Şu an Gençlerbirliği'ni bulunduğu mevcut durumdan çıkarmak için neler yapabilirim diye çalışıyorum. Sonraki süreçte ne olur hep beraber görürüz. Başarılı olduktan, Gençlerbirliği'ni en iyi yerlere getirdikten sonra zaten önümün de açık olduğunu söyleyebilirim" şeklinde cevapladı.

Kaynak : AA