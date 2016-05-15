Zonguldak Kömürspor 2.Lig'e Konsantre Oldu!

Spor Toto 3. Lig’de Tirespor’u yenerek Play-off finaline adını yazdıran Zonguldak Kömürspor , 15 Mayıs 2016 günü Çanakkale’de Kızılcabölükspor ile karşılaşacak. 10 yıllık 2. Lig hasretini bitirmek isteyen Kömürspor için Zonguldak’ta 7’den 70’e herkes tek yürek oldu.

Şehirdeki esnaflar da Kömürspor için hazırladıkları dev pankartları Gazipaşa Caddesi’ne astı. Maça saatler kala son hazırlıklar da tamamlandı.

İŞYERİNİ BORDO-LACİVERT RENKLERLE SÜSLEDİ

Kömürspor’un en büyük taraftar gruplarından olan Ultras Elmas Tribün Lideri Hakan Mekikoğlu da çalıştığı marketi takımın renkleriyle donattı.

Zonguldak’tan otobüslerle Çanakkale’ye gideceklerini ifade eden Mekikoğlu, "Biz buna şehri müdafaa diyoruz. Şehrimiz için planladığımız için her şeyi yapmaya başladık. Lavuar Alanı’ndan ilçelerle birlikte 115 otobüs olarak Çanakkale’ye hareket edeceğiz. Biz şehir olarak hazırız, esnaflar, okullar, öğrenciler biz artık hazırız. Kupayı alıp geleceğiz. Hedefimiz 10 binin üzeri çok da rahat bu rakamı geçeriz. Ama bize verilen kontenjan 5 bin 700. Muhakkak stada gireceğiz. Biz bu işe bir senedir emek veriyoruz. Artık şehir de hazır. Tek eğlencemiz Zonguldak Kömürspor, peşinden gideceğiz. Buradaki bütün arkadaşlarım da Zonguldak Kömürspor destekçisi. Böyle bir karar aldık. Kömürspor’un bayraklarıyla, balonlarıyla süsledik. Şehre örnek olmak istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

"10 YILLIK ÖZLEM"

Kömürspor kafilesinin son hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Kulüp Başkanı Süleyman Caner, 10 yılın ardından 2. Lig’e çıkmak için kenetlendiklerini ifade etti. Çanakkale’nin her iki takıma da uzak olduğuna dikkat çeken Caner, şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcu kardeşlerimiz artık bu gün itibariyle hazırlıkları bitirdiler. Bu maçtan başka bir şey düşünmüyorlar. Onlar da artık şartlandı. Kent olarak da tabi valimizin öncülüğünde birlik beraberlik içerisindeyiz. Valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, iş adamlarımız, taraftarlarımız herkes Zonguldak Kömürspor’un bu maçı alabilmesi için kenetlenmiş vaziyette. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Otobüs ayarlamaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Onun da sonuna geldik.''

''Bu akşam itibariyle gece yarısı otobüsler Çanakkale’ye akın edecekler. Allah nasip eder, hayırlı bir sonuçla maçı bitiririz. 10 yıllık özlemden sonra Zonguldak Kömürspor’u 2. Lig’e çıkartmak bize nasip olur inşallah. Çanakkale tabii hiç beklemediğimiz bir yer çıktı. İki kentin ortalaması iki rakibin ortak noktası tespit ediliyordu mesafe olarak. Tire maçından sonra ya Bursa ya da Eskişehir’i bekliyorduk. Çünkü bu şehirler orta yerdeydi. Ama hiç beklemediğimiz bir yer Çanakkale açıklandı. Orta bir yer değil. Oraya tabii taraftarı taşımak hem maliyetli hem riskli, yolda Allah göstermesin kaza olursa bunun vebali var."

Öte yandan Zonguldak Kömürspor’un taraftarları gece yarısı itibariyle Zonguldak’tan Çanakkale’ye hareket edecek.