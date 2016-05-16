Zlatan’a Dudak Uçuklatan Teklif Geldi!

RMC Sport'un haberine göre, Paris Saint Germain ile son maçına çıkmaya hazırlanan 34 yaşındaki futbolcuya, MANU'dan teklif geldi.

Fransız devi ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi elinde olan Zlatan'ın, gelecek sezon takımın başında kimin olacağı konusunda garanti istediği öğrenildi.

Louis van Gaal ile yolları ayırmaya hazırlanan Manchester United'ın, gelecek sezon Jose Mourinho ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Paris Saint Germain'den yıllık 15 milyon euro kazanan Zlatan'ın bu ücretini ödemeye yakın tek kulübün Manchester United olduğu belirtildi.