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Zlatan'ın meşhur egosu sahnede!

Egoasuyla gündem olan Zlatan Ibrahimovic, PSG'de kazandığı maaşını özlediğini söyledi.

Zlatan'ın meşhur egosu sahnede!

 Manchester 'da ilk derbi maçına çıkmaya hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, ile karşılaşması öncesinde bir Fransız televizyon kanalına röportaj verdi.

MAAŞIMI ÖZLEDİM

İsveçli yıldız, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda eski takımına dair özlediği tek şeyin maaşı olduğunu söyledi.

Ne Paris Saint-Germain ne de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yıllık ücretiyle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da Fransız ekibinde haftalık 290 bin Euro kazanan Ibrahimovic'in United'da 30 bin Euro daha düşük bir maaş aldığı öne sürülüyor. 

PSG'NİN EN GOLCÜSÜ OLDU

4 yıl boyunca formasını giydiği Paris Saint-Germain'e "Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu" olarak veda eden Ibrahimovic, daha önce Inter'de birlikte çalıştığı Mourinho ile United'da yeniden buluşmanın da mutluluğunu yaşıyor. 

MOURİNHO PİŞMANLIĞI YAŞIYOR

Portekizli teknik adamı bir dahi olarak değerlendiren İsveçli hücum oyuncusu, "Oyuna dair her şeyi biliyor. Hayatım boyunca yaşadığım çok fazla pişmanlık olmasa da Mourinho ile neden daha fazla çalışmadığımı bazen sorguluyorum. United'dan transfer teklifi geldiğinde Mourinho'yu da düşünerek kararımı kolayca verdim" ifadelerini kullandı.  

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