Zlatan Ibrahimovic'ten Surpriz Ajax Paylaşımı

Paris Saint-Germain'in İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Ajax'ın resmi Facebook sayfasından yayınlanan videoda önümüzdeki sezon Ajax forması giyebileceğini söyledi.



Ajax forması ile poz veren tecrübeli golcü,"Merhaba Ajax taraftarları. Gelecek sezon bu formayı giyiyor olabilirim, bunu bilemeyiz. Sizin için en iyisini diliyorum. Umarım ben burada olmasam bile Ajax birçok başarı kazanır" ifadelerini kullandı.



Sezon sonunda PSG'deki sözleşmesi sona erecek Zlatan'ın geleceği ile ilgili kararı sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Kaynak : Sporx