Zlatan Ibrahimovic PSG'yi kupada uçurdu!

Parc des Princes'de oynanan Fransa Kupası Son 8 Turu'nda Lyon'u konuk eden ParisSaint-Germain, yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile zafere uçtu.



Karşılaşmanın ilk yarısında rakibiyle denk bir mücadele ortaya koyan Lyon, pozisyon üretmekte zorlansa da oyundan düşmedi. Lacazette ile bir gol şansı da yakalayan konuk takım ilk yarıda eline geçen tek tük fırsatları değerlendiremedi.



IBRA İKİNCİ YARI AÇILDI



İkinci yarı ise oyunun seyri bir hayli değişti ve PSG hem maçın temposunu hem de kontrolü eline alan taraf oldu.



Kaleci Anthony Lopes'i şut bombardımanına tutan Parisli hücum hattı sonunda golü Ibrahimovic ile buldu. 63. dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçiren Ibra, bu golden sadece 4 dakika sonra 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Lyon'un fişini çeken golü kaydetti.



Maça noktayı koyan isim ise 75. dakikada kaydettiği gol ile Adrien Rabiot oldu.



PSG maçı 3-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon ise ezeli rakibine bir kez daha mağlup oldu.