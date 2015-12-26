Zlatan Ibrahimovic PSG'nin resmi sitesine samimi açıklamalarda bulundu

2012 yılında Milan'dan 20 Milyon Euro bonservis bedeli ödenerek PSG'ye transfer edilen, 150 maçta 120 gol atma başarısı gösteren ve 3 Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Zlatan Ibrahimovicaçıklamalarda bulundu.

PSG'nin şu anda da 19 puan farkla lider olduğunu ve 4. şampiyonluğu kazanmalarına çok yakın olduklarını söyleyerek söze başlayan Ibrahimovic şunları söyledi:

"Kendimi çok iyi ve özgüvenli hissediyorum. Buraya gelmeden önce bunun benim için müthiş bir mücadele olacağını düşünmüştüm, çünkü kulüp muhteşem bir şeyler oluşturmak istiyordu. Kulübü zirveye çıkarmak adına büyük işler başarmak istiyorlardı. Benim gelişim bir projenin başlangıcıydı." dedi.

Sözlerine devam eden Ibrahimovic: "İlk transfer olduğum zaman pek kolay değildi, çünkü Milan'dan geliyordum ve PSG bambaşka bir dünya gibiydi. Gerçekten çok mutluyum, bu kulübün tarih yazabilmesi için buraya ilk gelenlerden biriyim ve gelirken tarih yazacağımızı biliyordum, yazmaya da devam edeceğiz.." ifadelerini kullandı.

PSG'nin Inter ile Katar'da oynayacağı hazırlık maçı hakkında da görüşleri sorulan Ibrahimovic: "Katar'da olmaktan mutluyum, burada kulüplerimizi temsil etmek çok güzel olacak. Katar biz ve Inter için mükemmel bir yer. Bu müthiş yerde güzel bir maç yapacağız, herkes bu maçın tadını çıkarsın.." diyerek sözlerini tamamladı.