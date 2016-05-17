Zlatan İbrahimoviç ile Fenerbahçe Teması!

PSG’deki son lig maçına bugün çıkacak olan İbrahimovic, sosyal medya hesaplarından “Kral olarak geldim, efsane olarak ayrılıyorum” sözleriyle takımdan ayrılacağını duyurdu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, sosyal medya üzerinden takımından ayrılacağını açıkladı. İbrahimovic, Instagram, Facebook ve Twitter'daki hesaplarından yaptığı paylaşımda, PSG'nin stadı Parc des Princes'in fotoğrafına yer vererek, "Parc des Princes'te yarın(bugün) son maçıma çıkacağım. Kral gibi geldim, efsane olarak ayrılıyorum" mesajını yayımladı. Kariyerine ülkesinin Malmö takımında başlayan İbrahimovic, Hollanda'da Ajax, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Inter ve Milan'da oynadıktan sonra 2012'de PSG'ye geçmişti.

İBRAHİMOVİÇ'E "EN İYİ FUTBOLCU" ÖDÜLÜ!

Ligue 1'de üçer kez yılın futbolcusu ve gol kralı olan İbra, bu sezon PSG formasıyla 49 maçta 46 gol attı. Ligde şampiyonluğunu mart ayında garantileyen başkent ekibi, son hafta mücadelesinde bugün Nantes'ı ağırlayacak.

SON MAÇI KUPA FİNALİ

İbrahimovic, PSG'nin 21 Mayıs'ta Fransa Kupası finalinde Marsilya ile oynayacağı maçta ise son kez takımının formasını giyecek. PSG'de 4 sezonda 4 lig, üçer Lig Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan İsveçli golcü, takımının finalde Marsilya'yı yenmesi halinde Fransa Kupası'nda ikinci zaferini elde edecek.



FENERBAHÇE GÖRÜŞÜYOR İDDİALARI

Dünyaca ünlü futbolcu ile Fenerbahçe yönetiminin kaçırılan şampiyonluktan dolayı taraftarlarına jest yapmak amaçlı görüştüğü iddia edildi.





ABD YOLCUSU

Dünyanın en iyi golcülerinden PSG'nin yıldızı Zlatan İbrahimovic, Los Angeles Galaxy yolunda. İtalyan basınına göre İsveçli tercihini Amerika'dan yana kullanacak.



