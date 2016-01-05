Zlatan Ibrahimovic için flaş iddia yıldız futbolcu Premier Lig yolunda

PSG'nin 34 yaşındaki İsveçli yıldız ismi Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, İtalya basınına yaptığı açıklamada "Zlatan, Premier Lig için hazır durumda ve hala orada oynayabilir." ifadelerini kullandı.



"İNGİLTERE LİGİ ZLATAN İÇİN EN UYGUN YER"

4 yıldır formasını giydiği PSG ile başarılı performans gösteren ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ibrahimovic'in Fransız takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan ve İngiliz takımlarının transfer listesinde yer alan 34 yaşındaki yıldız ismin menejeri Mino Raiola "Ben,Zlatan'ı Premier Lig'de görmek isterim. Bence orası için hala güçlü ve yetenekli. İngiliz Ligi, Zlatan için en uygun yer." şeklinde konuştu.

AMERİKA LİGİ'NE GİDEBİLİR

Özellikle İtalyan takımı Milan'ın ısrarla istediği yıldızın da tercihinin Premier Lig olduğu belirtilirken İngiliz devlerinden Chelsea'nin ve Manchester United'ın Ibrahimovic ile yakından ilgilendiği haberlerde yer alıyor. Bir diğer iddia ise Ibrahimovic'in, PSG 'den eski takım arkadaşı David Beckham'in sahibi olduğu Amerika Ligi takımlarından Miami'ye gideceği yönünde.