Zlatan Ibrahimovic'e Türkiye Yolu Göründü!

Fransa EURO 2016'ya katılma hakkı kazanan A Milli Takımımız İsveç ile 24 Mart’ta Antalya’da bir hazırlık maçı oynayacak
Fransa’da gelecek yaz düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Takımımız, İsveç ve Avusturya ile Mart ayında hazırlık maçları oynayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç’le 24 Mart’ta Antalya’da, Avusturya ile ise 29 Mart’ta deplasmanda karşılaşacak.
Geçtiğimiz yaz döneminde ismi çok uzun süre Galatasaray’la anılan İsveç’in dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Antalya’da oynanacak özel maçta ay-yıldızlı ekibimize karşı forma giyecek. PSG’de forma giyen kaptan İbrahimovic’in yanı sıra Trabzonsporlu Erkan Zengin, Beşiktaşlı Alexander Milosevic ve Kasımpaşa’nın deneyimli kalecisi Andreas İsaksson da kadroya çağrılmaları halinde karşılaşmada görev yapacak.
Fransa’da gelecek yaz düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Takımımız, İsveç ve Avusturya ile Mart ayında hazırlık maçları oynayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, İsveç’le 24 Mart’ta Antalya’da, Avusturya ile ise 29 Mart’ta deplasmanda karşılaşacak.
Geçtiğimiz yaz döneminde ismi çok uzun süre Galatasaray’la anılan İsveç’in dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, Antalya’da oynanacak özel maçta ay-yıldızlı ekibimize karşı forma giyecek. PSG’de forma giyen kaptan İbrahimovic’in yanı sıra Trabzonsporlu Erkan Zengin, Beşiktaşlı Alexander Milosevic ve Kasımpaşa’nın deneyimli kalecisi Andreas İsaksson da kadroya çağrılmaları halinde karşılaşmada görev yapacak.