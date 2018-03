Ziya Eren'den büyük tepki

Kayseri Erciyesspor Kulübü Başkanı Ziya Eren, dört pozisyon için transfere ihtiyaçları olduğunu ve tercihlerini yabancı oyunculardan yana kullanacaklarını söyledi. Eren ayrıca, liglerde yaşanan teknik direktör değişikliklerine ilişkin, "3 saatliğine ya da 6 günlüğüne hoca değişikliği olmaz, olmaması lazım" dedi.



Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da başkan Ziya Eren, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"SIKINTILI SÜRECİ ATLATTIK"

3 Ocak'ta başladıkları kampın olumlu geçtiğini belirten Eren, "Futbolcularımız keyifli, teknik heyetimiz memnun. Hocamızın raporları doğrultusundaki transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok uzatmadan devre arasına yetiştireceğimiz transferlerimiz var. Mevkilerimiz belli. Bunları bir an önce tamamlamak istiyoruz. Sezon başında genç bir takım olmamızdan kaynaklanan bir süreç geçirdik ama o sıkıntılı süreci atlattık. Kolej havası olan bir takımız. İnşallah ikinci yarıda daha farklı olmayı hedefliyoruz. En azından şuan play-off hedeflerimiz arasında. Zaman bizi haklı çıkarır inşallah ve o günleri görürüz" şeklinde konuştu.

"TERCİHİMİZ YABANCI OYUNCULAR"

Transferde Teknik Direktör Timuçin Bayazıt'ın raporları doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Eren, "Dört ana noktada transfere ihtiyacımız var. Bunlar bir kaleci, bir stoper, bir orta saha ve bir forvet. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz, alternatiflerimiz var. Belki yarına bile yetişecek transferlerimiz olabilir. Genellikle şuan itibariyle transferlerde tercihimiz kadromuzda yabancı sayımız da çok az olduğu için yabancı oyuncular. Bilindiği üzere PTT 1. Lig'de olayı belirleyen oyuncular özellikle yabancı oyuncular oluyor. Yabancı oyuncu kalitesi yüksek takımların hedefe ulaşması daha kolay oluyor. İnşallah o oyuncuları bir an önce transfer ederek takıma katkı sağlayacağız" diye konuştu.

"SON DÖNEMDE YAŞANANLAR ÇOK SIKINTILI"

Türkiye liglerinde yaşanan teknik direktör değişikliklerini de değerlendiren Eren, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 'sınırlamayı doğru bulmuyorum' şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, "Kendisi kulüp yöneticilerinin çalışanları belirleme tasarrufları olabileceğini ifade etti. Ancak son dönemde yaşananlar çok sıkıntılı. 3 saatliğine ya da 6 günlüğüne hoca değişikliği olmaz, olmaması lazım. Herkes hata yapabilir ama dikkat ederseniz istikrarın sağlanamadığı kulüplerin hiçbirinde başarı sağlanamıyor. Bu sadece bir kulübümüz için geçerli. Burada da bir yönetici olarak çok fazla şey söylememiz doğru değil ama herhalde 5 oldu. (Gençlerbirliği'nde bu sezon yaşanan teknik direktör değişikliği) Zaten kulübün bulunduğu durum da ortada. Bir an önce onların da kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Kendisi (İlhan Cavcav) duayenimiz, büyüğümüz, ağabeyimiz ama her şeyin de bir zamanı, zemini, dönemi var. Bu koltuklar hiçbir zaman bizlere baki değil. Ben bu işi yaklaşık 10 yıldır yapıyorum ama kulüpler baki. Benim kulübüm 1932 kuruluşlu. Bugüne kadar yüzlerce başkan, binlerce hoca, yüz binlerce futbolcu gelip geçmiştir. Biraz daha hassas olmak lazım. Gelişmeler çok olumlu değil. Herhalde bu kulüp başkanımız da bundan sonrası için doğru kararlar verir" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ İÇİN DOĞRU OLANI GELİR SEVİYESİNE GÖRE TRANSFER YAPMAK"

Eren, Türk kulüplerinin durumunun iç açısı olmadığını vurgulayarak, "Her kulübün, her ligin bir geliri var. Hepimiz için doğru olanı bu gelir seviyesine göre transfer yapmak. Aksi takdirde sıkıntılar çıkıyor. Bugün biz PTT 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Ligin geliri belli ama bakıyoruz rakip takımlar içinde 1 yıllık gelirini bir oyuncuya verebilecek kulüplerimiz var. O zaman da adaletsiz bir yarış oluyor. Altyapılar her zaman için son planda kalıyor. Benim takımımda şu an itibariyle yüzde 50'ye yakını altyapı oyuncuları. Bunlara şans vereceğiz ki onlar da bir an önce Türk futboluna katkı sağlayacaklar" açıklamasını yaptı. - ANTALYA