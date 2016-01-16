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Zirve mücadelesinde kazanan yok!

Zirveye gözünü diken Göztepe deplasmanda Vartaş Elazığspor ile karşılaştı mücadele 1-1 bitince puanlar paylaşıldı

Zirve mücadelesinde kazanan yok!

 Vartaş Elazığspor: 1 - Göztepe: 1

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Özgür Ertem, Samet Çiçek

Vartaş Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç (Dk. 75 Berk Yıldız), Binya, Halil Akbunar (Dk. 90 Silvere), Segbefia, Mehmet Yiğit, Ümit Tütünci (Dk. 66 Kenan Şahin), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan

Göztepe: Gökhan Değirmenci, Serkan Kurtuluş, Kerem Şeras (Dk. 77 Hakan Barış), Emre Aygün (Dk. 86 Cemil Vatansever), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Mirkan Aydın), Giray Kaçar, Hakan Arslan, Özgür İleri, Leroy, Gençer Cansev, Serdar Özbayraktar

Goller: Dk. 33 Ümit Tütünci (Vartaş Elazığspor), Dk. 55 Özgür İleri (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Binya, Dk. 30 Traore, Dk. 50 Ümit Tütünci (Vartaş Elazığspor), Dk. 32 Leroy, Dk. 51 Giray Kaçar, Dk. 74 Özgür İleri (Göztepe)

Kaynak : AA

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GöztepeVartaş Elazığspor
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