Zirve mücadelesinde kazanan yok!

Vartaş Elazığspor: 1 - Göztepe: 1
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Özgür Ertem, Samet Çiçek
Vartaş Elazığspor: Serdar Kulbilge, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç (Dk. 75 Berk Yıldız), Binya, Halil Akbunar (Dk. 90 Silvere), Segbefia, Mehmet Yiğit, Ümit Tütünci (Dk. 66 Kenan Şahin), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan
Göztepe: Gökhan Değirmenci, Serkan Kurtuluş, Kerem Şeras (Dk. 77 Hakan Barış), Emre Aygün (Dk. 86 Cemil Vatansever), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Mirkan Aydın), Giray Kaçar, Hakan Arslan, Özgür İleri, Leroy, Gençer Cansev, Serdar Özbayraktar
Goller: Dk. 33 Ümit Tütünci (Vartaş Elazığspor), Dk. 55 Özgür İleri (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Binya, Dk. 30 Traore, Dk. 50 Ümit Tütünci (Vartaş Elazığspor), Dk. 32 Leroy, Dk. 51 Giray Kaçar, Dk. 74 Özgür İleri (Göztepe)
Kaynak : AA