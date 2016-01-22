Ziraat Türkiye Kupasında 6. Hafta Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 6. hafta maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası Grup Eleme 6. hafta maç programı açıklandı. 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
26 Ocak Salı
12.00 Nazilli Belediyespor - Adanaspor (Nazilli İlçe)
14.00 İnegölspor - Kayserispor (İnegöl İlçe Stadı)
17.00 Torku Konyaspor - Etimesgut Belediyespor (Büyükşehir Torku Arena)
20.45 Galatasaray - Kastamonuspor 1966 (Türk Telekom Arena)
27 Ocak Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - Giresunspor (Tuzla Belediye Sahası)
13.00 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Aydınspor 1923 - Bucaspor (Adnan Menderes)
15.00 1461 Trabzon - Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker)
17.00 Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu (Yeni Rize Şehir)
19.00 Gaziantepspor - Trabzonspor (Kamil Ocak)
20.45 Antalyaspor - Fenerbahçe (Antalya Stadyumu)
28 Ocak Perşembe
12.00 Büyükçemece Tepecikspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Medipol Başakşehir - Amed Sportif Faaliyetler (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Karşıyaka - Akhisar Belediyespor (İzmir Atatürk)
18.00 Eskişehirspor - Bursaspor (Eskişehir Atatürk)
20.15 Beşiktaş - Sivas Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)