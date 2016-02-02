Ziraat Türkiye Kupası ZTK kura çekimi hangi kanalda? A Spor Canlı izle - A Spor Canlı Yayın

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nu geçerek adını çeyrek finale yazdıran takımların çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kuralar sonunda belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final müsabakaları için kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Son 16 Turu karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetleri, Torku Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Medipol Başakşehir FK ve Akhisar Belediyepor'un temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.

Çeyrek Final müsabakaları, Son 16 Turu sonucunda müsabakalarını kazanan 8 takım arasında ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı Final karşılaşmaları da, çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında yine çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 9 - 10 - 11 Şubat'ta oynanacak.

Son 16 Turu maçları sonunda çekilen kuradaki çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle oldu.

Medipol Başakşehir Fk - Çaykur Rizespor

Akhisar Belediyespor - Galatasaray

Amed Sportif Faaliyetler - Fenerbahçe

Beşiktaş - Torku Konyaspor