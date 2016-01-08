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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'da tek hedef 3 puan

Gaziantepspor Ziraat Türkiye kupası 3. maçında dış sahada oynayacağı Nazilli Belediyespor hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'da tek hedef 3 puan

 Gaziantepspor, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Nazilli Belediyespor mücadelesinden galibiyet hedefliyor.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantepspor, çalışmalarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak. Kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın karşılaşacağı Nazilli Belediyespor'u yenerek grupta 3 puanla tanışmak istiyor. Gaziantepspor, grupta daha önce oynadığı maçlarda Adanaspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ile oynanan mücadeleden de sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

Nazilli Belediyespor ile Gaziantepspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesi Nazilli İlçe Stadyumu'nda yarın saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken, yardımcılıklarını Salim Şanlıer ve Habip Tiryaki yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kosif olacak. - GAZİANTEP
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