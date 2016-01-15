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Ziraat Türkiye Kupası'nda elektrik skandalı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Eskişehirspor-Büyükçekmece Tepecikspor maçında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle maç tam 15 dakika boyunca oynanamadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda elektrik skandalı

 Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasının 64. dakikasında giden elektriklerin kesilmesi nedeniyle karşılaşma 15 dakika durdu.

SAHA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın B Grubu'nun 4. maçında evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasının 64. dakikasında sahayı aydınlatan ışıklar jeneratör arızası nedeniyle kapandı. Karanlığa gömülen sahada oyuncular yaklaşık 15 dakika bekledi. Arızanın giderilmesin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.



MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Eskişehirspor'un golleri Sebastian Pinto ve Kamil Ahmet Çörekçi, konuk ekibin golleri ise Muhammet Çiçek ve Selçuk Kaban'dan geldi.
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Ziraat Türkiye Kupası
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