Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor Boluspor'u rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Bursaspor, yeni stadının hazır olmaması nedeniyle Balıkesir'de konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla kupada 3'te 3 yapan Timsah 9 puana ulaşırken, Bolu ekibi 3 puanda kaldı.



BURSA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

6'ncı dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Önce Sercan vurdu, top kaleci Soner'den döndü, Dzsudzak'ın vuruşunda Soner topu yine çeldi, son vuruşu Serdar Aziz yaptı, kaleci bu kez meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

JORQUERA PERDEYİ AÇTI

17'nci dakikada Sercan'ın pasıyla ceza alanına giren Cristobal Jorquera yerden sert vurdu: 1-0.

DZSUDZSAK FARKI 2'YE ÇIKARDI

20'nci dakikada Jorquera'nın pasında sol kanatta topla buluşan Dzsudzsak sol ayağıyla kaleci Soner'i avladı: 2-0.

41'inci dakikada Sercan sağ kanattan getirdiği topu ceza yayına aktardı o noktada Faty sert vurdu, kaleciden dönen topa Sercan bu kez vurdu meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

45'inci dakikada Bursaspor yine etkili geldi. Aziz'in şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Dzsudzsak sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına aktardı. Cuenca'nın şutunda top kalecide kaldı.

60'nci dakikada Erdem'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu top yandan auta gitti.

MERT DEVLEŞTİ

77'nci dakikada Emre Kılınç'ın pasında Alican mükemmel vurdu, kaleci Mert topu son anda kornere çeldi.

NECID SKORU BELİRLEDİ

90'ıncı dakikada Aziz Behich'in ortasında topla buluşan Necid bekletmeden vurdu ve maçın skorunu belirledi: 3-0.