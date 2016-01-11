Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor Boluspor'u rahat geçti

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. karşılaşmasında Bursaspor kendi stadının hazır olmaması nedenitle Boluspor'u Balıkesir'de konuk etti ve 3-0 gibi net bir skorla devirmeyi başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor Boluspor'u rahat geçti

 Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Bursaspor, yeni stadının hazır olmaması nedeniyle Balıkesir'de konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla kupada 3'te 3 yapan Timsah 9 puana ulaşırken, Bolu ekibi 3 puanda kaldı.

BURSA GOLE ÇOK YAKLAŞTI

6'ncı dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Önce Sercan vurdu, top kaleci Soner'den döndü, Dzsudzak'ın vuruşunda Soner topu yine çeldi, son vuruşu Serdar Aziz yaptı, kaleci bu kez meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

JORQUERA PERDEYİ AÇTI

17'nci dakikada Sercan'ın pasıyla ceza alanına giren Cristobal Jorquera yerden sert vurdu: 1-0.

DZSUDZSAK FARKI 2'YE ÇIKARDI

20'nci dakikada Jorquera'nın pasında sol kanatta topla buluşan Dzsudzsak sol ayağıyla kaleci Soner'i avladı: 2-0.

41'inci dakikada Sercan sağ kanattan getirdiği topu ceza yayına aktardı o noktada Faty sert vurdu, kaleciden dönen topa Sercan bu kez vurdu meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

45'inci dakikada Bursaspor yine etkili geldi. Aziz'in şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

50'nci dakikada Dzsudzsak sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasına aktardı. Cuenca'nın şutunda top kalecide kaldı.

60'nci dakikada Erdem'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu top yandan auta gitti.

MERT DEVLEŞTİ

77'nci dakikada Emre Kılınç'ın pasında Alican mükemmel vurdu, kaleci Mert topu son anda kornere çeldi.

NECID SKORU BELİRLEDİ

90'ıncı dakikada Aziz Behich'in ortasında topla buluşan Necid bekletmeden vurdu ve maçın skorunu belirledi: 3-0.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BursasporBoluspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.