Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta hakemleri belli oldu

iraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5'inci haftada görev alacak hakemler açıklandı. 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak müsabakalar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
GRUP A
21.01.2016
12: 00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor (Oğuz Kaan Turan)
14: 00 Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir (Mustafa Aydın)
GRUP B
20.01.2016
16: 00 Bursaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor (Burak Şeker)
16: 00 Boluspor - Eskişehirspor (Arda Kardeşler)
GRUP C
20.01.2016
12: 00 Sivas Belediye Spor - 1461 Trabzon (Hasbi Dede)
19: 45 Kardemir karabükspor - Beşiktaş (Özkan Çeliker)
GRUP D
20.01.2016
13: 00 Mersin idmanyurdu - Aydınspor 1923 (Emre Türkmen)
14: 00 Bucaspor - Çaykur Rizespor (Alper Çetin)
GRUP E
19.01.2016
14: 00 Kastamonuspor 1966 - Karşıyaka (Eser Birinci)
20: 45 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray (Serkan Tokat)
GRUP F
20.01.2016
18: 00 Trabzonspor - Nazilli belediyespor (Erkan Engin)
21: 00 Adanaspor - Gaziantepspor (Suat Arslanboğa)
GRUP G
19.01.2016
12: 00 Etimesgut BLD. Spor - İnegölspor (Sezer Yalçın)
18: 00 Kayserispor - Torku konyaspor (Tolga Kadaz)
GRUP H
21.01.2016
18: 30 Giresunspor - Antalyaspor (Tayfur Özkan)
20: 45 Fenerbahçe - Tuzlaspor (Çağatay Şahan) - İstanbul