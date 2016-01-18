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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçlarında TFF 5. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta hakemleri belli oldu

 iraat Türkiye Kupası Grup Eleme 5'inci haftada görev alacak hakemler açıklandı. 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak müsabakalar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

GRUP A

21.01.2016

12: 00 Amed Sportif Faaliyetler - Bandırmaspor (Oğuz Kaan Turan)

14: 00 Şanlıurfaspor - Medipol Başakşehir (Mustafa Aydın)

GRUP B

20.01.2016

16: 00 Bursaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor (Burak Şeker)

16: 00 Boluspor - Eskişehirspor (Arda Kardeşler)

GRUP C

20.01.2016

12: 00 Sivas Belediye Spor - 1461 Trabzon (Hasbi Dede)

19: 45 Kardemir karabükspor - Beşiktaş (Özkan Çeliker)

GRUP D

20.01.2016

13: 00 Mersin idmanyurdu - Aydınspor 1923 (Emre Türkmen)

14: 00 Bucaspor - Çaykur Rizespor (Alper Çetin)

GRUP E

19.01.2016

14: 00 Kastamonuspor 1966 - Karşıyaka (Eser Birinci)

20: 45 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Galatasaray (Serkan Tokat)

GRUP F

20.01.2016

18: 00 Trabzonspor - Nazilli belediyespor (Erkan Engin)

21: 00 Adanaspor - Gaziantepspor (Suat Arslanboğa)

GRUP G

19.01.2016

12: 00 Etimesgut BLD. Spor - İnegölspor (Sezer Yalçın)

18: 00 Kayserispor - Torku konyaspor (Tolga Kadaz)

GRUP H

21.01.2016

18: 30 Giresunspor - Antalyaspor (Tayfur Özkan)

20: 45 Fenerbahçe - Tuzlaspor (Çağatay Şahan) - İstanbul
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Ziraat Türkiye Kupası
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