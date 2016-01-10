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Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük sürpriz

Ziraat Türkiye Kupası 3. karşılaşmasında 2.lig ekibi Sivas Belediyespor 1. lig ekipklerinden Kardemir Karabükspor'u 5-0 gibi bir skorla yenerek büyük bir sürprize imza attı

Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük sürpriz

 MAÇTAN DAKİKALAR



Sivas Belediyespor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Bilal Emektar, Osman Kozan, Mahmut Gülle

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Aykut Emre Yakut, Seyid Ahmet Han, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 81 Niyazi Batuhan Salman), Berkay Öztuvan, Atilla Yıldırım, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 80 Mehmet Nas), Yakup Yiğit, Volkan Çekirdek, Fatih Kıran, Ali Akburç (Dk. 80 Ömer Demircan)

Kardemir Karabükspor: Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Kerim Zengin (Dk. 71 Emre Sorgun), Ergün Teber, Gökhan Alsan (Dk. 58 Arif Bostancı), Neagu, Cemil Adıcan, Kokalovic, Mehmet Salih Çelik (Dk. 46 Uğurcan Yasin Tabak), Umut Çelik, Oğuzhan Aynaoğlu 

Goller: Dk. 38 ve 41 Ali Akburç, Dk. 53 Muhammed Burak Taşdemir, Dk. 63 Berkay Öztuvan, Dk. 90 Ömer Demircan (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Fatih Kıran, Dk. 84 Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 59 Osman Çelik, Dk.78 Neagu (Kardemir Karabükspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada ani gelişen Sivas Belediyespor atağında topla ceza alanına giren Atilla'nın vuruşunda kaleci Ercüment, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Gökhan'ın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda, kaleci Serkan topu kornere tokatladı.

38. dakikada Ozan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

41. dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Ali, ceza yayı civarından yerden düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0

53. dakika Ozan'ın pasında defansın arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in, ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

63. dakikada Fatih'in sağ kanattan ceza alanına ortasında, Berkay penaltı noktası civarında yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 4-0'a getirdi.

90. dakikada Mehmet Nas'ın pasında topla buluşan Ömer'in ceza alanı dışından aşırma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-0

Karşılaşma, Sivas Belediyespor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Ziraat Türkiye Kupası
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