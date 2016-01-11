Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta Fikstürü

Toplam 8 grupta yapılacak karşılaşmalar yarın, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. Kupada 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
E Grubu:
12.00 Kastamonuspor 1966-Akhisar Belediyespor (Gazi Stadı)
20.45 Karşıyaka-Galatasaray (İzmir Atatürk)
F Grubu:
17.00 Gaziantepspor-Nazilli Belediyespor (Kamil Ocak)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)
G Grubu:
13.45 Kayserispor-Etimesgut Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
15.30 Torku Konyaspor-İnegölspor (Büyükşehir Torku Arena)
13 Ocak Çarşamba:
A Grubu:
14.00 Bandırmaspor-Medipol Başakşehir (Bandırma 17 Eylül)
B Grubu:
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
D Grubu:
12.00 Aydınspor 1923-Çaykur Rizespor (Adnan Menderes)
20.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)
H Grubu:
18.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker)
14 Ocak Perşembe:
A Grubu:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)
B Grubu:
18.30 Eskişehirspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Eskişehir Atatürk)
C Grubu:
16.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.30 Beşiktaş-1461 Trabzon (Atatürk Olimpiyat)
H Grubu:
14.00 Tuzlaspor-Antalyaspor (Tuzla Belediye Sahası)