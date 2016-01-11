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Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta Fikstürü

Ziraat Türkiye Kupasında 3. hafta maçları tamamlandı, 4. hafta maç proğramına haberimizin detayında bulabilirsiniz

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta Fikstürü

 Toplam 8 grupta yapılacak karşılaşmalar yarın, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. Kupada 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

E Grubu:

12.00 Kastamonuspor 1966-Akhisar Belediyespor (Gazi Stadı)

20.45 Karşıyaka-Galatasaray (İzmir Atatürk)

F Grubu:

17.00 Gaziantepspor-Nazilli Belediyespor (Kamil Ocak)

19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)



G Grubu:

13.45 Kayserispor-Etimesgut Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15.30 Torku Konyaspor-İnegölspor (Büyükşehir Torku Arena)

13 Ocak Çarşamba:



A Grubu:

14.00 Bandırmaspor-Medipol Başakşehir (Bandırma 17 Eylül)

B Grubu:

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

D Grubu:

12.00 Aydınspor 1923-Çaykur Rizespor (Adnan Menderes)

20.30 Mersin İdmanyurdu-Bucaspor (Mersin)

H Grubu:

18.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker)



14 Ocak Perşembe:



A Grubu:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri)

B Grubu:

18.30 Eskişehirspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Eskişehir Atatürk)

C Grubu:

16.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.30 Beşiktaş-1461 Trabzon (Atatürk Olimpiyat)

H Grubu:

14.00 Tuzlaspor-Antalyaspor (Tuzla Belediye Sahası)

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GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
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