Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Maç Proğramı Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta grup maçları fikstürü belli oldu, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? tüm detayları maç saatleri dahil haberimiz detayından bulabilirsiniz
21 Aralık 2015 Pazartesi 11:23
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta grup maçları fikstürü belli oldu, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası fikstürü Maçları ne zaman? tüm detayları maç saatleri dahil haberimiz detayından bulabilirsiniz
13.00 Etimesgut Belediyespor-Torku Konyaspor (Etimesgut Belediye Kemal Atatürk)
15.30 Boluspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bolu Atatürk)
19.00 Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor (Mersin)
20.45 Trabzonspor-Gaziantepspor (Hüseyin Avni Aker)
23 Aralık Çarşamba:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Medipol Başakşehir (Seyrantepe DİSKİ)
13.45 Kastamonuspor 1966-Galatasaray (Kastamonu Gazi)
14.00 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Bucaspor-Aydınspor 1923 (Yeni Buca)
18.45 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
20.30 Akhisar Belediyespor-Karşıyaka (Manisa 19 Mayıs)
24 Aralık Perşembe:
12.00 Kardemir Karabükspor-1461 Trabzon (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.45 Sivas Belediyespor-Beşiktaş (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Kayserispor-İnegölspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
18.00 Adanaspor-Nazilli Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)
20.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk)
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.