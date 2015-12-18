Ziraat Kupası Sonrası 16. Hafta Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının ardından heyecan ligde devam ediyor 16. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak, bu karşılaşmaların hakemleride belli oldu
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile start alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının açılış mücadelesinde yarın Gaziantepspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Günün diğer karşılaşmalarında Torku Konyaspor-Bursaspor, Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Antalyaspor müsabakaları oynanacak.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Torku Konyaspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa: Hüseyin Gökçek
19.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
20 Aralık Pazar:
13.00 Medicana Sivasspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa
16.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Deniz Ateş Bitnel
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Eskişehirspor: Özgür Yankaya
21 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy - İSTANBUL