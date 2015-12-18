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Ziraat Kupası Sonrası 16. Hafta Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının ardından heyecan ligde devam ediyor 16. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak, bu karşılaşmaların hakemleride belli oldu

Ziraat Kupası Sonrası 16. Hafta Heyecanı Başlıyor
 Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının ardından heyecan ligde devam ediyor 16. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 maç ile başlayacak, bu karşılaşmaların hakemleride belli oldu
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşma ile start alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının açılış mücadelesinde yarın Gaziantepspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Günün diğer karşılaşmalarında Torku Konyaspor-Bursaspor, Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa ve Trabzonspor-Antalyaspor müsabakaları oynanacak.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Torku Konyaspor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Mersin İdmanyurdu-Kasımpaşa: Hüseyin Gökçek

19.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım

20 Aralık Pazar:

13.00 Medicana Sivasspor-Kayserispor: Suat Arslanboğa

16.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Deniz Ateş Bitnel

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir-Eskişehirspor: Özgür Yankaya

21 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy - İSTANBUL
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