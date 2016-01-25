Zinedine Zidane Real Betis Maçı Sonucunu Yorumladı

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Betis ile Benito Villamarin'de 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından 'Gururlu' olduğunu söyledi.



İşte Zidane'ın maç sonrası açıklamaları;



"Burada 2 puan bırakmayı beklemiyordum ama futbol böyle bir şey. Golü atamazsanız, kazanamazsınız. Ayrıca, attıkları gol de olağanüstüydü. Taraftarları devreye girdi, daha da motive oldular. Betis'in böyle bir oyun oynamasını bekliyordum. Taraftarlarıyla bütünleştiler ve iyi bir oyun ortaya koydular."



"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIYORUM"



"Hayal kırıklığı yaşamıyorum. Bu çizgide çalışmayı sürdüreceğiz. İyi yönde ilerliyoruz. Bu maçta bazı pozitif noktalar vardı. 2 puan bıraktık, bu da tek negatif nokta. Ancak, hatalarımız da var ve bunları düzelteceğiz. Ligin sonuna kadar kavgamız devam edecek."



"ASLINDA BUGÜN DAHA İYİYDİK"



"Aslına bakarsanız, bugün daha iyi bir Real Madrid vardı. Fiziksel olarak daha iyi duruma geliyoruz. Şu an üçüncü haftamdayım ve çalışmaya devam ediyoruz. Takımımın bugün yaptığı şeylerden ötürü gururluyum. Sadece o 2 puanı bırakmamalıydık.



Belki maçın başlarında daha inatçı ve kararlı olabilirdik. İlk 15 dakikanın böyle olabileceğini konuşmuştuk. Orayı istediğimiz gibi geçemeyince, arkası da zorlu oldu. Sonra galibiyeti hak eden oyunumuz geldi. Fakat, futbol bu, yakaladığınız pozisyonları gole çevirmelisiniz."