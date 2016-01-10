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Zinedine Zidane'dan rüya gibi bir başlangıç

Real Madrit'de göreve yeni gelen Zinedine Zidane takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Deportivo La Coruna'yı 5-0 gibi net bir skorla devirmeyi başardı

Zinedine Zidane'dan rüya gibi bir başlangıç

 İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid, Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane ile çıktığı ilk maçta evi Santiago Bernabeu'da Deportivo La Coruna'yı 5-0 yendi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Karim Benzema Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Gareth Bale farkı 2'ye çıkıran golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan başkent temsilcisi 49 ve 63'te Gareth Bale ile iki gol daha buldu ve farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Benzema son sözü söyledi ve Real Madrid sahadan 3 puanla ayrıldı.

ZİDANE'IN GELİŞİ TAKIMDA HİSSEDİLDİ

Bu sonuçla puanını 40 yapan Eflatun Beyazlılar 3. sıradaki yerlerini korudular. Konuk ekip Deportivo ise 27 puanla 9. sıraya geriledi.

İspanyol basını, Zidane'ın gelişinin hemen takımda hissedildiğini savundu.
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Zinedine ZidaneDeportivo La Coruna
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