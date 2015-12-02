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Zidane'ın oğlu Luca Zidane rakibiyle kafa kafaya geldi!

Atletico Madrid derbisinde mücadele eden Luca Zidane, sert bir faul sonrası rakibiyle gergin anlar yaşadı. Oğlunun bu durumu Zinadine Zidane'ın 2006 Dünya Kupası finalinde Materazzi'ye attığı kafayı anımsattı.

Zidane'ın oğlu Luca Zidane rakibiyle kafa kafaya geldi!

 Real Madrid'in alt yapısında forma giyen Zinadine Zidane'nın oğlu Luca Zidane babasının oğlu yakıştırması yapılan bir olaya imza atti.

Atletico Madrid derbisinde mücadele eden Luca Zidane, sert bir faul sonrası rakibiyle gergin anlar yaşadı. Sinirlerine hakim olamayan genç oyuncu önce topu rakibine fırlattı ardından rakibiyle kafa kafaya geldi.

Yaşanan gerginlik sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Luca Zidane, olay sonrası babasının 2006 Dünya Kupası finalinde gerginlik yaşadığı Materazzi'ye attığı kafayı anımsattı.

Kendini kaybeden Zinadine Zidane, rakibine kafa atarak Dünya Kupası finalinde gördüğü direkt kırmızı kart ile takımını yalnız bırakmıştı.



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