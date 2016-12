Zidane: Ronaldo Maça Hazır Olacak

Dünyanın farklı medya kuruluşlarından 200’den fazla medya çalışanının katıldığı basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "İyi bir dönemimizde finale gidiyoruz. Kariyerim boyunca baskıya alışığım ve hoşuma gidiyor. Sonuna kadar zorlu bir final olacak." dedi.



Geçen sezon ortasında Rafael Benitez’in yerine Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ilk kupa finaline çıkacak Zidane, "Başarısızlık, sahada maksimumu vermemek olur. Çünkü bir finalde her iki takım için de her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken en iyi şekilde maça hazırlanmaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde 2 ay önce yenildikleri Atletico Madrid’in çok zorlu bir takım olduğunu vurgulayan Zidane, "Sadece çok iyi defans yapmıyorlar. Atletico Madrid tam bir takım. Oynadığı futbolla rakibe zorluk yaratan bir takım. Simeone bir teknik direktörün sahip olması gereken her şeye sahip. En önemlisi futbolcularını çok iyi tanıyor." ifadelerini kullandı.



Zidane, yeni başladığı teknik direktörlük kariyeriyle ilgili olarak da, "Önemli bir teknik direktör olmak için öğreneceğim çok fazla şey var. Ama bunun için büyük bir arzum var ve bu, öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır." diye konuştu.



Takımda ufak sakatlık problemleri bulunan Cristiano Ronaldo, James Rodriguez ve Alvaro Arbeloa’nın maça kadar hazır olacağını söyleyen Zidane, sadece Raphael Varane’nin oynayamayacağını belirtti.



"Çok iyi çalıştık"



Real Madrid’in 2014’te Atletico Madrid’e karşı kazandığı Şampiyonlar Ligi finalinden çok farklı bir maç beklediğini söyleyen Zidane, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi çalıştık. Kıyaslama yapmayı sevmiyorum ama iyi bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.



Zidane ayrıca, geçmişte Juventus formasıyla Milan ve Inter’e karşı San Siro Stadı’nda çok önemli maçlara çıktığını ve güzel anılarının olduğunu hatırlatarak, "Bu kez teknik direktör olarak ilk defa San Siro’ya çıkacak olmaktan heyecan duyuyorum" değerlendirmesini yaptı.



Real Madrid’te bu sezon teknik direktör unvanıyla 26 maça çıkan Zidane 21 galibiyet, 3 beraberlik ve biri Atletico Madrid’e karşı olmak üzere 2 mağlubiyet aldı. Zidane’lı Real Madrid, 71 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.



Pepe, kariyerinin en önemli maçına çıkacak



Öte yandan maçı değerlendiren futbolculardan Pepe, "Bir final maçında favori olmaz, şanslar yüzde 50’dir. İki takım da çok arzulu. Tarih yazmaya devam edebiliriz. Atletico’ya saygı duyuyoruz. Çok kaliteli bir takım olduklarını, takım olarak birlikte oynayıp, birlikte mücadele verdiklerini biliyoruz ama bizim de kendi özelliklerimiz var. Çok iyi hazırlandık." dedi.



2014’te yine Atletico Madrid’e karşı oynadıkları ve kazandıkları Şampiyonlar Ligi finalinin geçmişte kaldığını vurgulayan 33 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu, "Şimdi yeni bir fırsatımız var ve bunu kullanmak istiyoruz. 2014’teki maçta oynayamadığım için Şampiyonlar Ligi’nde benim ilk finalim olacak. Kariyerimdeki en önemli maç olacak diyebilirim." ifadelerini kullandı.