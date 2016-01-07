Zeljko Obradovic'den hayati uyarı

Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu'nda yarın deplasmanda karşılaşacakları Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız Telekom'u yenmek için maç boyunca konsantrasyonlarını bozmamaları gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic, normal sezonda rakiplerini iki kez yendiklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçta kaybetmelerine rağmen Anadolu Efes'e karşı deplasmanda çok iyi bir oyun çıkardılar. Pionir Arena'da çok sert bir ortam oluşturuyorlar ve harika bir atmosfere sahipler. Kızılyıldız Telekom'u sahasında yenmek için 40 dakika boyunca konsantre olmak ve çok iyi bir karşılaşma çıkarabilmek gerekiyor."

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Pero Antic ise kazanmak için 40 dakika boyunca çok iyi oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Kazanabilmek için konsantre olmalı ve karşılaşma süresince böyle kalmalıyız. Eğer ritmin onların eline geçmesine izin verirsek geri dönebilmek çok zor olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : AA