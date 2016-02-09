Yürümenin zor olduğu sahada milyonluk yıldızlar top oynuyor!

Ege bölgesindeki stadyum sıkıntısı tavan yaptı... Dün Akhisar Belediyespor-Trabzonspor maçının oynandığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bugün Göztepe-Şanlıurfa, Çarşamba günü de Akhisar Belediyespor karşılaşmaları yapılacak. Aynı saha 5 gün içinde 4 karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olacak.



İKİ HOCA DA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETTİ

Akhisar Belediyespor'un kendi evindeki maçlarını oynadığı Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemininin bozuk olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ege ekibinin dün Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörleri Cihat Arslan ve Hami Mandıralı, haklı olarak zeminin kötülüğünden yakındılar.

Maç oynayanların, "Çok şükür sakatlanmadan atlattık" dediği bu stat bugün de PTT 1. Lig'deki Göztepe-Şanlıurfaspor maçına ev sahipliği yapacak.

YÜRÜMEK DAHİ ZOR

Şimdi sıkı durun... Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Şubat Çarşamba günü yapılacak Akhisar Belediyespor-Galatasaray karşılaşması da yine bu sahada oynanacak. Sahanın zemini 'aşırı yüklenme' nedeniyle iyice bozulmuş durumda. Yağmur ya da kar yağdığı zaman zemin daha da kötüleşiyor ve yürümek dahi zorlaşıyor.

MİLYONLUK YILDIZLAR 'PATATES TARLASI'NDA!

15 milyon Euro'luk Fernando Muslera, 13.5 milyon Euro'luk Wesley Sneijder, 3.6 milyon Euro'luk Rodallega ve her birinin değeri milyonlarla ifade edilen, ekmek paralarını futboldan kazanan diğer oyuncular bazılarının 'patates tarlası' diye tanımladığı bu zeminde oynayacak.

Üstelik Akhisar Belediyespor-Galatasaray maçı 5 gün içinde Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 4. karşılaşma olacak. Zaten kötü durumda olan zeminin çarşamba günkü karşılaşmada ne hale geleceği artık siz tahmin edin...

Şimdi soruyoruz; 5 günde 4 maç oynatılan Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bugün ya da çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarda herhangi bir futbolcu zemin yüzünden sakatlanırsa bunun faturasını kim ödeyecek?

MANİSA 19 MAYIS STADI'NDA 5 GÜNDE 4 MAÇ!

6 Şubat Cumartesi:

Manisaspor-Tarsus İdmanyurdu (Spor Toto 2. Lig)

7 Şubat Pazar:

Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Spor Toto Süper Lig)

8 Şubat Pazartesi:

Göztepe-Şanlıurfaspor (PTT 1. Lig)

10 Şubat Çarşamba:

Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)