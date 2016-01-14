Yunus Mallı için Borussia Dortmund devrede

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Mainz'ın Türk yıldızı Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.



TUCHEL ÇOK İSTİYOR

2011 yılında Yunus Mallı'yı Borussia Mönchengladbach'tan Mainz'a getiren Thomas Tuchel'in Türk yıldızın transferinde ısrarcı olduğu ve Dortmund'un yakın zamanda Mainz ile görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

EN BÜYÜK ADAY YUNUS MALLI

Bild gazetesinde yer alan haberde ayrıca bu transfer döneminde takımdan ayrılan kanat oyuncuları Jonas Hoffman ve Adnan Januzaj'ın yerine düşünülen en büyük adayın Yunus Mallı olduğu da belirtildi.

MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Milli yıldız Yunus Mallı, bu sezonki müthiş performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmiş ve Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Mainz formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Mallı, 8 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

Kaynak: Sporcope.com