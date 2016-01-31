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Yunanistan 1. Liginde ilginç protesto kameralara yansıdı

Yunanistan ligi ekipleri AEL Larissa ile Acharnaikos oynanan maçın başlama düdüğünün ardından futbolcuların sergilediği eylem ilginç dakikaların yaşanmasına neden oldu

Yunanistan 1. Liginde ilginç protesto kameralara yansıdı

 Yunanistan'da AEL Larissa ile Acharnaikos takımları arasında oynanan karşılaşması ilginç eyleme sahne oldu. Eylem başlamadan önce statta yapılan Türkiye anonsu 'pes' dedirtti.



Hakemin başlama düdüğünün hemen ardından iki takımın futbolcuları oldukları yere çökerek 2 dakika süreyle öylece kaldı. Eylemin ardından tekrar başlayan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.



TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA!



Oturma eyleminden önce stadyum içinde yapılan anonsta, "AEL yönetimi, antrenörler ve oyuncular; AB ve Türkiye'nin acımasız ilgisizliği yüzünden her gün Ege'de ölmeye devam eden yüzlerce çocuğun anısına, maç başladıktan hemen sonra 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacak" denildi.



YUNANİSTAN BATIRMIŞ, TÜRKİYE KURTARMIŞTI

Aydın Didim Tekağaç Burnu güneybatısında 12 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından mültecilerin bulunduğu lastik botu batırıldı. Lastik botu patlatan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeden hızla uzaklaşırken yaklaşık 58 mülteci  Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarılmıştı.

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AEL LarissaAcharnaikos
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