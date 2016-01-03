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Yönetimin Oscar Cardozo kararı şaşırttı

İlk devre istediği performansı gösteremeyen bordo mavili ekipte transfer çalışmaları devam ediyor

Yönetimin Oscar Cardozo kararı şaşırttı

 Teknik Direktör konusunda Sadi Tekelioğlu ile herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Büyükaydın sezon sonuna kadar Tekelioğlu ile yola devam edeceklerini ifade etti.

Cardozo satılık listesinde

Forvet mevkiinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Futbol Koordinatörü Yılmaz Büyükaydın, Cardozo’ya istediğimiz bir teklif gelmesi halinde bu oyuncuyu satmayı düşündüklerini söyledi.

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Deniz Yılmaz’ın kampa 5 Ocakta katılacağını dile getiren Büyükaydın, oyuncunun 6 ay öncesinde Almanya’da düğününü planladığını ve Deniz’e izin verdiklerini belirtti.

Denisov pahalı geldi

Büyükaydın, transferde adı Trabzonspor ile anılan Lokomotif Moskova forması giyen Vitali Denisov ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Oyuncunun fiyatı çok yüksek. Bu fiyatları o oyuncuya vermemiz mümkün değil. Böyle bir oyuncuya şuan gerek duymuyoruz" dedi.

Trabzonspor Futbol Koordinatörü Yılmaz Büyükaydın transferde titiz davrandıklarını ifade ederek, "Denisov’a o paraları vermektense sezon sonu çok daha iyi oyuncular kadromuza katarız" şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un önünde çok ciddi bir borcun bulunduğunu belirten Büyükaydın, "Önce takımı bu enkazdan kurtarmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Devre arasında hiç transfer yapmamalarının daha akıllıca bir düşünce olacağını dile getiren Büyükaydın, kadromuzda bulunan oyunculardan kadroda düşünülmeyen isimleri göndermeleri halinde transfer yapacaklarını belirtti.

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Oscar Cardozo
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