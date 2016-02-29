Yönetime bir eleştiride Soner Sarıkabadayı'dan!

Galatasaray'ın ligde kötü sonuçlar alması üzerine ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.





TARAFTARDAN TEPKİ

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan olan Galatasaray, rakibine 2-0 mağlup oldu. Oynanan kötü futbol ve alınan sonuçlardan dolayı taraftarlar tepkilerini sosyal medyadan attıkları mesajlarla ifade ettiler.

SONER SARIKABADAYI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu tepkilere Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı da dahil oldu ve kendisine ait Twitter adresinden maç sırasında "Belirli bir istifa tarihi var mı kimsenin aklında?" ifadeleri ile serzenişte bulundu.