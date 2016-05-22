Yönetim Fatih Terim istemiyor mu?

"Galatasaray'ın içerisinden çıkmış, kariyerini ispatlamış biri olan Fatih Terim, teknik direktör olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak gelmeli."



Birkaç gün önce yaptığı, "İnsanları kırmak çok kolay, kazanmak zordur. Galatasaray'ın yerli bir teknik adamla çalışması gerek. Benim gönlüm Fatih Terim'i ister. Bir tarafta Ergin Ataman, diğer tarafta Fatih Terim. Yürür gideriz" açıklamasıyla gündemi değiştiren Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, SABAH aracılığıyla sarı-kırmızılı camiaya yeni mesajlar gönderdi. "Tek adam değil çok adam düşünüyorum" diyerek sözlerine başlayan Yarsuvat, "Fatih Terim yönetime girmesi gerekli bir spor adamı. Galatasaray'ın içinden çıkmış, kariyerini ispatlamış biri. Teknik direktör olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak gelmeli" ifadesini kullandı.



DURSUN ÖZBEK'E ÖNERİ GETİRDİ



Alp Yalman, Levent Nazifoğlu ve Murat İlbak hamlesiyle Sportif AŞ'deki ekibini değiştiren Başkan Dursun Özbek'e Fatih Terim önerisini getiren Yarsuvat, 2000'de UEFA Kupası alındığı dönemde Divan Kurulu başkanlığı yaptığını hatırlattı ve "Fatih Terim'le tanışıklığımız ve samimiyetimiz çok eskiye dayanıyor" diye konuştu.