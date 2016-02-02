Yolanthe Cabau ikinci filminde tetikçi oldu

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ülkesi Hollanda'da yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Türkiye'de "Polis Akademisi Alaturka" filmi için yoğun bir şekilde çalışan Cabau, çekimler biter bitmez yeni bir TV filmi projesi için ülkesine gitti.



"TETİKÇİ" ROLÜNÜ CANLANDIRDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Uzun yıllar ülkesinde sunuculuk yapan Cabau, bu kez aksiyon komedi türündeki "Popoz" adlı film için kamera karşısına geçti. Çekimler için bir süredir Hollanda'da olan oyuncu, farklı bir rolde izleyici karşısına çıkacak. Filmde tehlikeli sahnelerde de görev almaktan çekinmeyen Cabau, "Sasha" adlı bir tetikçiyi canlandırdı.





ROLÜ İÇİN SİYAHLARA BÜRÜNDÜ