Yolanthe Cabau ikinci filminde tetikçi oldu

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ülkesi Hollanda'da yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Türkiye'de "Polis Akademisi Alaturka" filmi için yoğun bir şekilde çalışan Cabau, çekimler biter bitmez yeni bir TV filmi projesi için ülkesine gitti.
Galatasaraylı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ülkesi Hollanda'da yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Türkiye'de "Polis Akademisi Alaturka" filmi için yoğun bir şekilde çalışan Cabau, çekimler biter bitmez yeni bir TV filmi projesi için ülkesine gitti.