Yok böyle bir kulüp yöneticisi İtalya'da Gündem Sara Tommasi

Bir dönem +18 filmlerde oynayan Sara Tommasi İtalyan kulüplerinden San Benedetto dei Marsi'ye yönetici olması ülkenin gündemine oturdu, daha önce Silvio Berlusconi, Ronaldinho ve Balotelli ile aşk yaşayıp adından söz ettirmeyi başarmıştı
Bir dönem Silvio Berlusconi, Ronaldinho ve Balotelli gibi isimlerle ilişki yaşayan eski +18 film yıldızı şimdilerin manken ve oyuncusu Sara Tommasi bu kez futbola el attı.
İTALYAN KULÜBÜNE YÖNETİCİ OLDU
Uzun süreden beri TV programlarıyla gündeme gelen Tommasi, İtalyan takımlarından San Benedetto dei Marsi kulübüne yönetici oldu. Bu görev İtalya'da büyük yankı uyandırırken, kulüp başkanı Romeo D'Amore bu imzadan oldukça memnun olduklarını söyledi.
"BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR"
Başkan D'Amore, "Biz oldukça mutluyuz. Sara gibi bir kadının futbolun içinde yer alması bizim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.