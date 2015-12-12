Yok böyle bir kulüp yöneticisi İtalya'da Gündem Sara Tommasi

Bir dönem Silvio Berlusconi, Ronaldinho ve Balotelli gibi isimlerle ilişki yaşayan eski +18 film yıldızı şimdilerin manken ve oyuncusu Sara Tommasi bu kez futbola el attı.

İTALYAN KULÜBÜNE YÖNETİCİ OLDU

Uzun süreden beri TV programlarıyla gündeme gelen Tommasi, İtalyan takımlarından San Benedetto dei Marsi kulübüne yönetici oldu. Bu görev İtalya'da büyük yankı uyandırırken, kulüp başkanı Romeo D'Amore bu imzadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

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